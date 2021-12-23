Музыкант взламывает старую электронику, чтобы превратить ее в синтезаторы и гитары (видео)

Блогер и музыкант Эй Вада собирает устройства вроде вентиляторов, сканеров штрих-кодов, телевизоров с электронно-лучевыми трубками, и дает им второй шанс.

Блогер и музыкант по имени Эй Вада сам делает музыкальные электроинструменты и устраивает концерты. В ход идет вся старая электроника, которую только можно найти. Об изобретателе рассказывает издание interestingengineering.com.

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"Электромагнитные музыкальные инструменты", как их называет артист, — это синтезаторы, созданные на основе считывателей штрих-кодов, фан-басы, гитары с электронно-лучевыми трубками от древних телевизоров. Вада придумывает названия для своих изобретений, а также демонстрирует их возможности. На YouTube-канале блогера можно послушать, как звучит "штрих-кодер", "фабричный фан-бас" и CRTelecaster.

[ + – ] Музыкальные инструменты из телевизоров Фото: eiwada.com [ + – ] Самодельная электрогитара

Пожалуй, самым любопытным "инструментом" среди всех является штрих-кодер. Портативные считыватели штрих-кода оснащены катушкой, которая перемещает крошечное зеркало, что, в свою очередь приводит к изменению положения лазерного диода.

В то время, когда диод перемещается, мы слышим характерный звуковой сигнал, говорящий о том, что товар сканируется. Поскольку штрих-коды достаточно маленькие и расположены близко друг к другу, звуковой сигнал, который мы слышим, довольно высокий. Однако артист нашел способ, как снизить ноту звучания устройства. На видео вы можете услышать, как он играет, используя разные звуковые тона. Он использует штрих-коды с широкими линиями, нанося их на довольно большие расстояния друг от друга. Таким образом, он может корректировать высоту звука по своему усмотрению.

Если держать штрих-кодер подальше от линий, звук будет выше, поскольку устройство лучше различает более мелкие линии с меньшим интервалом между ними. Однако фокусировка не является проблемой для лазерных сканеров, а вот окружающий свет — это проблема.

"Чем дальше мы перемещаем штрих-кодер от сканированных линий, тем больше окружающего света он улавливает и, следовательно, тем больше уровень шума", — поясняется в материале.

Самое интересное это то, что мы, скорее всего, на самом деле не "слышим" никакого шума. Информация, которую мы получаем со сканера, обрабатывается, то есть оцифровывается, прежде, чем наши уши ее уловят, а мозг "расшифрует". Более того, устройство не оснащено динамиками.

[ + – ] Гитара из старого телевизора

"Если бы это был чистый аналоговый звук, мы бы слышали что-то вроде белого шума. Было бы еще более шумно, но интересно", — заключает СМИ.