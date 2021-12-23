Музикант зламує стару електроніку, щоб перетворити її на синтезатори та гітари (відео)

Блогер і музикант Ей Вада збирає пристрої на кшталт вентиляторів, сканерів штрих-кодів, телевізорів із електронно-променевими трубками і дає їм другий шанс.

Блогер і музикант на ім'я Ей Вада сам робить музичні електроінструменти та влаштовує концерти. У хід іде вся стара електроніка, яку можна знайти. Про винахідника розповідає видання interestingengineering.com.

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"Електромагнітні музичні інструменти", як їх називає артист, — це синтезатори, створені на основі зчитувачів штрих-кодів, фан-баси, гітари з електронно-променевими трубками від стародавніх телевізорів. Вада вигадує назви для своїх винаходів, а також демонструє їхні можливості. На YouTube-каналі блогера можна послухати, як звучить "штрих-кодер", "фабричний фан-бас" та CRTelecaster.

[ + – ] Музичні інструменти з телевізорів Фото: eiwada.com [ + – ] Саморобна електрогітара

Мабуть, найцікавішим "інструментом" серед усіх є штрих-кодер. Портативні зчитувачі штрих-коду оснащені котушкою, яка переміщує крихітне дзеркало, що, у свою чергу, призводить до зміни положення лазерного діода.

Коли діод переміщається, ми чуємо характерний звуковий сигнал, який говорить про те, що товар сканується. Оскільки штрих-коди досить маленькі та розташовані близько один до одного, звуковий сигнал, який ми чуємо, є досить високим. Проте артист знайшов спосіб, як зменшити ноту звучання пристрою. На відео можна почути, як він грає, використовуючи різні звукові тони. Він використовує штрих-коди з широкими лініями, наносячи їх на великі відстані один від одного. Таким чином, він може коригувати висоту звуку на власний розсуд.

Якщо тримати штрих-кодер подалі від ліній, звук буде вищим, оскільки пристрій краще розрізняє дрібніші лінії з меншим інтервалом між ними. Однак фокусування не є проблемою для лазерних сканерів, а от навколишнє світло — це проблема.

"Чим далі ми переміщуємо штрих-кодер від сканованих ліній, тим більше навколишнього світла він уловлює і, отже, тим більший рівень шуму", — пояснюється в матеріалі.

Найцікавіше те, що ми, швидше за все, насправді не "чуємо" жодного шуму. Інформація, яку ми отримуємо зі сканера, обробляється, тобто оцифровується, перш ніж наші вуха її вловлять, а мозок "розшифрує". Ба більше, пристрій не оснащений динаміками.

[ + – ] Гітара зі старого телевізора

"Якби це був чистий аналоговий звук, ми б чули щось на зразок білого шуму. Було б ще більш голосно, але цікаво", — робить висновок ЗМІ.