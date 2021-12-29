Инженеры создали "умный" почтовый ящик: принимает посылки от дрона и отпугивает воров

Устройство, напоминающее по форме мусорное ведро, уведомляет хозяина о присланной посылке и самостоятельно принимает ее от дрона-доставщика.

Компания Dronedek из Индианы (США) разработала почтовый ящик с регулируемой температурой, возможностью автоматически принимать и защищать посылки, доставляемые дроном. Об о новом устройстве сообщает издание freethink.com.

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Почтовые ящики, которыми пользуются хозяева частных домов в США, как правило, размером с обувную коробку. Они либо прикрепляются к фасаду дома, либо устанавливаются на столбе у обочины. Если вы получаете письма и небольшие посылки, доставляемые почтальонами, то классические ящики вполне способны все это уместить. Однако в Walmart и Amazon всерьез изучают возможность использования дронов для доставки товаров разных размеров, поэтому привычные ящики смогут уместить далеко не все заказанные вами вещи. Конечно, дрон может оставить посылку на пороге дома, но никто не гарантирует, что ее у вас не украдут, или что ее не испортят животные.

"Американский стартап Dronedek предлагает решение всех выше перечисленных проблем — "интеллектуальный" почтовый ящик размером с мусорное ведро", — пишет СМИ.

Устройство оснащено датчиком контроля температуры, имеет мягкую подкладку с внутренней стороны, чтобы посылка не повредилась. Также оно поддерживает различные протоколы связи, что дает возможность синхронизировать его со смартфоном владельца. Когда посылка доставлена, человек получает уведомление об этом и активирует ящик. Крышка "умной" коробки открывается, дрон спускает посылку на тросе и открепляет ее, ящик фиксирует посылку внутри и закрывает крышку. Затем, когда посылка оказывается внутри, активируется встроенный сканер и считывает штрих-код с посылки, чтобы верифицировать ее. Потом включается UV-лампа и дезинфицирует коробку. При попытке взлома, почтовый ящик включает сигнализацию и оповещает службу безопасности, к которой подключен. Открыть ящик может лишь его владелец. Для этого он должен набрать код, а также "представиться" биометрической системе распознавания лиц.

"Пока что почтовые смарт-ящики стоят довольно дорого — $3 тыс., но цель Dronedek — снизить стоимость до $1 тыс. Кроме того, будущим владельцам аппарата придется дополнительно заплатить около $1 тыс. за установку (устройству потребуется источник питания), а затем платить $15 ежемесячно за обслуживание (замену аккумулятора, например)", — сообщается в материале.

Однако стартаперы считают, что их изобретение принесет пользу. Да, пока что доставка дронами находятся в стадии эксперимента, но если такая услуга получит широкое распространение, вот тут смарт-ящики и смогут пригодиться.

"Дроны будут доставлять посылки очень быстро, ведь их, в отличие от авто или мотоциклов, не задержат пробки на дорогах, также такой вид доставки оценят жители сел или отдаленных районов. А еще дроны безопасны для окружающей среды, ведь они работают благодаря аккумуляторам, а не топливу", — говорят в компании.

В планах у инженеров установить 4 тыс. почтовых ящиков в течение следующих 18-ти месяцев.

"Тем не менее, возникает множество вопросов, требующих ответов, прежде чем флот дронов-доставщиков начнет мелькать в небесах. Как мы должны регулировать использование дронами воздушного пространства? Как определить идеальные места посадки?", — пишут журналисты.