Інженери створили "розумну" поштову скриньку: приймає посилки від дрона і відлякує злодіїв

Пристрій, що нагадує формою відро для сміття, повідомляє господаря про надіслану посилку і самостійно приймає її від дрона-доставника.

Компанія Dronedek з Індіани (США) розробила поштову скриньку з регульованою температурою, можливістю автоматично приймати та захищати посилки, що доставляють дроном. Про новий пристрій повідомляє видання freethink.com.

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Поштові скриньки, якими користуються господарі приватних будинків у США, як правило, розміром із взуттєву коробку. Вони або прикріплюються до фасаду будинку, або встановлюються на стовпі біля узбіччя. Якщо ви отримуєте листи і невеликі посилки, які доставляють листоноші, то класичні скриньки цілком здатні все це вмістити. Однак у Walmart і Amazon всерйоз вивчають можливість використання дронів для доставки товарів різних розмірів, тому звичні скриньки зможуть вмістити далеко не всі речі, які ви замовили. Звичайно, дрон може залишити посилку на порозі будинку, але ніхто не гарантує, що її не вкрадуть, або що її не зіпсують тварини.

"Американський стартап Dronedek пропонує вирішення всіх вище перелічених проблем — "інтелектуальну" поштову скриньку розміром як відро для сміття", — пише ЗМІ.

Пристрій оснащений датчиком контролю температури, має м'яку підкладку з внутрішньої сторони, щоб посилка не пошкодилася. Також він підтримує різні протоколи зв'язку, що дозволяє синхронізувати його зі смартфоном власника. Коли посилку надіслано, людина отримує повідомлення про це і активує скриньку. Кришка "розумної" коробки відкривається, дрон спускає посилку на тросі і відкріплює її, скринька фіксує посилку всередині та закриває кришку. Потім, коли посилка опиняється всередині, активується вбудований сканер і зчитує штрих-код із посилки, щоб її верифікувати. Потім включається UV-лампа та дезінфікує коробку. При спробі злому поштова скринька вмикає сигналізацію та повідомляє службу безпеки, до якої підключено. Відкрити скриньку може лише його власник. Для цього він повинен набрати код, а також "представитися" біометричній системі розпізнавання облич.

"Поки що поштові смарт-скриньки коштують досить дорого — $3 тис., але мета Dronedek — знизити вартість до $1 тис. $15 щомісяця за обслуговування (заміну акумулятора, наприклад)", — повідомляється в матеріалі.

Проте стартапери вважають, що їхній винахід принесе користь. Так, поки що доставка дронами перебуває у стадії експерименту, але якщо така послуга набуде широкого поширення, ось тут смарт-скриньки й зможуть стати в нагоді.

"Дрони доставлятимуть посилки дуже швидко, адже їх, на відміну від авто або мотоциклів, не затримають затори на дорогах, також такий вид доставки оцінять мешканці сіл або віддалених районів. А ще дрони безпечні для навколишнього середовища, адже вони працюють завдяки акумуляторам, а не паливу", — кажуть у компанії.

У планах інженерів встановити 4 тис. поштових скриньок протягом наступних 18-ти місяців.

"Тим не менше, виникає безліч питань, що вимагають відповіді, перш ніж флот дронів-доставників почне миготіти в небесах. Як ми повинні регулювати використання дронами повітряного простору? Як визначити ідеальні місця посадки?", — пишуть журналісти.