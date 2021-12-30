Крысы и туалеты без слива: работники завода по производству iPhone в Индии вышли на протесты

Работники завода Foxconn рассказали журналистам, что в одной комнате могло находится от 6 до 30 человек, а иногда приходилось спать на полу. Завод закрыли до исправления ситуации.

В Индии в городе Ченнаи закрыли завод Foxconn, на котором выпускали продукцию Apple. Причиной стал протест рабочих, которые жаловались на плохие условия проживания, которые им предоставила фирма работодателя, пишет Reuters.

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Сотрудники завода пообщались с журналистами и рассказали анонимно, какие условия им пришлось терпеть. Это касается жилья и питания. В ходе беседы с несколькими женщинами удалось выяснить, что они спали на полу в общежитии, в одной комнате могло находится от 6 до 30 человек. Туалеты в общежитии были без слива проточной водой.

"У людей, живущих в общежитиях, всегда были те или иные заболевания — кожные аллергии, боли в груди, пищевые отравления", — сказала 21-летняя работница завода, которая уволилась после акции протеста.

Посмотреть на условия проживания рабочих приехала специальная инспекция, которая признала, что есть проблемы с канализацией, также в помещении нашли крыс.

Foxconn и Apple после протестов пообещали провести проверки и приостановили работу завода до тех пор, пока ситуацию не исправят и людям не предоставят нормальные условия труда.

Компания Venpa Staffing Services, подрядчик Foxconn, управляющий общежитием, где рабочие отравились пищей, отказалась от комментариев.

Завод Foxconn согласился обеспечить условия жизни рабочих в соответствии с рекомендациями правительства и требованиями законодательства.

Тайваньская компания Foxconn открыла завод в 2019 году, пообещав создать до 25 тыс. рабочих мест, что стало толчком для кампании премьер-министра Нарендры Моди "Make in India" по созданию рабочих мест в обрабатывающей промышленности.

Как сообщалось, Apple начнет сборку своих флагманских iPhone в Индии через местное подразделение Foxconn.