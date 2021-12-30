Щури та туалети без зливу: працівники заводу з виробництва iPhone в Індії вийшли на протести

Працівники заводу Foxconn розповіли журналістам, що в одній кімнаті могло перебувати від 6 до 30 людей, а іноді доводилося спати на підлозі. Завод закрили до виправлення ситуації.

В Індії у місті Ченнаї закрили завод Foxconn, на якому випускали продукцію Apple. Причиною став протест робітників, які скаржилися на погані умови проживання, які надала фірма роботодавця, пише Reuters.

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Співробітники заводу поспілкувалися з журналістами та розповіли анонімно, які умови їм довелося терпіти. Це стосується житла та харчування. У ході бесіди з кількома жінками вдалося з'ясувати, що вони спали на підлозі в гуртожитку, в одній кімнаті могло перебувати від 6 до 30 людей. Туалети в гуртожитку були без зливу проточною водою.

"У людей, які живуть у гуртожитках, завжди були ті чи інші захворювання — шкірні алергії, біль у грудях, харчові отруєння", — сказала 21-річна працівниця заводу, яка звільнилася після акції протесту.

Подивитися на умови проживання робітників приїхала спеціальна інспекція, яка визнала, що є проблеми з каналізацією, також у приміщенні знайшли щурів.

Foxconn і Apple після протестів пообіцяли провести перевірки та призупинили роботу заводу доти, доки ситуацію не виправлять і людям не нададуть нормальних умов праці.

Компанія Venpa Staffing Services, підрядник Foxconn, керівниця гуртожитку, де робітники отруїлися їжею, відмовилися від коментарів.

Завод Foxconn погодився забезпечити умови життя робітників відповідно до рекомендацій уряду та вимог законодавства.

Тайванська компанія Foxconn відкрила завод у 2019 році, пообіцявши створити до 25 тис. робочих місць, що стало поштовхом для кампанії прем'єр-міністра Нарендри Моді "Make in India" щодо створення робочих місць в обробній промисловості.

Як повідомлялося, Apple запустить складання своїх флагманських iPhone в Індії через місцевий підрозділ Foxconn.