Apple стала первой в мире компанией с оборотом $3 трлн - все благодаря iPhone

Огромный спрос на iPhone 13 привел к тому, что Apple вернула себе второе место на мировом рынке смартфонов.

Технологический гигант из Купертино стал первой компанией, которая на днях была оценена в $3 трлн. Рыночная капитализация Apple, превысившая $1 трлн в августе 2018 года, удвоилась в 2020-ом, а через 16 месяцев удалось достичь нового рекорда, отмечает издание techradar.com.

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Несмотря на то что Apple столкнулась с целым рядом проблем, таких как задержка поставок, нехватка чипсетов, перебои в работе компаний-партнеров и, как следствие, ограничение предложения, которое обошлись компании в $6 млрд, производителю все же удалось продать изрядное количество гаджетов и неплохо заработать.

Данные за октябрь 2021 года, опубликованные исследовательской фирмой Canalys, показали, что доля Apple на рынке смартфонов составила 15% (по сравнению с 12% в годовом исчислении). Для сравнения: доля Xiaomi осталась неизменной — на уровне 14%, а многолетний лидер Samsung удерживал 23% долю.

Американская компания, выпустившая множество продуктов, — iPhone 13, iPhone 13 Pro, новый iPad Mini, Apple Watch Series 7 и AirPods третьего поколения, — увеличила годовой доход на 29%. В последнем квартале финансового года он достиг $83,4 млрд.

"Хотя новые модели появились на рынке довольно поздно, производство смартфонов выросло на 47% в годовом исчислении, а рост тиража iPad составил 21%", — отмечает СМИ. "Удастся ли Apple удержать рыночную капитализацию в $3 трлн, пока не ясно, поэтому стоит подождать отчета за 4-й квартал 2021 года. Он будет опубликован в январе".

"Несмотря на столь высокие достижения, Apple не может быть официально признана первой публичной компанией с оценкой в ​​$3 трлн. Издание TheVerge заявляет, для этого требуется, чтобы рыночная капитализация была выше этого показателя при закрытии торгов в течение суток (3 января 2021 года). Но на практике это было не так, поскольку стоимость акций в тот день немного просела ближе к вечеру", — говорится в материале.

К слову, Apple не единственная компания со столь огромным оборотом. В список лучших входя также Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft и Tesla. Материнская компания Facebook Meta в июне превысила рыночную капитализацию в $1 трлн, но с тех пор ее оценка упала.