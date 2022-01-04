Apple стала першою у світі компанією з оборотом $3 трлн – усе завдяки iPhone

Великий попит на iPhone 13 призвів до того, що Apple повернула собі друге місце на світовому ринку смартфонів.

Технологічний гігант із Купертіно став першою компанією, яка днями була оцінена в $3 трлн. Ринкова капіталізація Apple, що перевищила $1 трлн у серпні 2018 року, подвоїлася 2020-го, а через 16 місяців вдалося досягти нового рекорду, зазначає видання techradar.com.

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Попри те, що Apple зіткнулася з цілою низкою проблем, таких як затримка поставок, брак чипсетів, перебої в роботі компаній-партнерів і, як наслідок, обмеження пропозиції, що обійшлися компанії в $6 млрд, виробнику все ж таки вдалося продати неабияку кількість гаджетів і непогано заробити.

Дані за жовтень 2021 року, опубліковані дослідною фірмою Canalys, показали, що частка Apple на ринку смартфонів становила 15% (порівняно з 12% у річному обчисленні). Для порівняння: частка Xiaomi залишилася незмінною – на рівні 14%, а багаторічний лідер Samsung утримував 23% частки.

Американська компанія, що випустила безліч продуктів — iPhone 13, iPhone 13 Pro, новий iPad Mini, Apple Watch Series 7 і AirPods третього покоління, — збільшила річний дохід на 29%. В останньому кварталі фінансового року він сягнув $83,4 млрд.

"Хоча нові моделі з'явилися на ринку досить пізно, виробництво смартфонів зросло на 47% у річному обчисленні, а зростання тиражу iPad становило 21%", — зазначає ЗМІ. "Чи вдасться Apple утримати ринкову капіталізацію $3 трлн, поки не зрозуміло, тому варто почекати звіту за 4-й квартал 2021 року. Він буде опублікований у січні".

"Попри такі високі досягнення, Apple не може бути офіційно визнана першою публічною компанією з оцінкою в $3 трлн. Видання TheVerge заявляє, для цього потрібно, щоб ринкова капіталізація була вищою за цей показник при закритті торгів протягом доби (3 січня 2021 року ). Але на практиці це було не так, оскільки вартість акцій того дня трохи просіла ближче до вечора", — йдеться в матеріалі.

До речі, Apple не єдина компанія з таким величезним оборотом. До списку кращих входять також Amazon, Alphabet (материнська компанія Google), Microsoft та Tesla. Материнська компанія Facebook Meta у червні перевищила ринкову капіталізацію $1 трлн, але з того часу її оцінка впала.