Планшеты для игр, работы и рисования: топ-8 популярных моделей на украинском рынке

Находясь всегда под рукой, планшеты помогут оперативно справиться с рабочими задачами взрослым или развлекут детвору. Фокус представляет подборку устройств для самых разных целей.

Многие любят планшетные компьютеры за то, что они легче и компактнее, чем ноутбуки, но крупнее и удобнее, чем смартфоны. Мы расскажем о бюджетных и дорогих моделях, которые могут стать небольшим мультимедийным центром абсолютно для каждого.

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Huawei MatePad 11 — планшет для игр

Планшет оснащен собственной операционкой HarmonyOS 2, 10,95-дюймовым IPS-экраном, цветовое пространство которого охватывает большую часть спектра (DCI-P3), частота обновления достигает 120 Гц. В комплект поставки входит стилус M-Pencil. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с подсистемой Adreno 650, которая обеспечивает качество картинки. Чипсет позволит наслаждаться играми, которые будут буквально "летать". При желании к модели можно подключить периферийные устройства — клавиатуру и мышь, — что облегчит игровой процесс.

[ + – ] Планшет для игр Huawei MatePad 11

Характеристики Huawei MatePad 11:

Операционная система: HarmonyOS 2

Диагональ экрана: 10,95 дюймов

Разрешение: 2560x1600 пикс.

Память: 6 ГБ оперативка, 128 ГБ встроенная

Слот: microSD

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865

Частота: 2,84 ГГц

Батарея: 7250 мАч

Камеры: 8 Мп фронтальная, 13 Мп основная

Протоколы связи: Wi-Fi 802.11ax (6), Bluetooth 5.1

GPS: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS

Порт: USB Type-C

Вес: 485 г

Цена: 11 716 – 18 890 грн

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 — недорогой планшет для детей

Если вы ищите бюджетный планшет для простых задач, либо же для детей, то Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 — вполне приемлемый вариант. На борту у него имеется 10,4-дюймовый экран с разрешением 2000х1200 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 662 в паре с графическим чипсетом Adreno 610. Емкость аккумулятора довольно высока — 7040 мАч, а это значит, что автономно устройство способно работать продолжительное время.

[ + – ] Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020

Характеристики Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020:

Операционная система: Android 10

Диагональ экрана: 10,4 дюйма

Разрешение: 2000x1200 пикс.

Память: 3 ГБ оперативная, 32 ГБ встроенная

Слот: microSD (до 1024 ГБ)

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 662

Частота: 2 ГГц

Батарея: 7040 мАч

Камеры: 5 Мп фронталка, 8 Мп основная

Протоколы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Порт: USB Type-C

Вес: 476 г

Цена: 5 987 – 8 991 грн

Apple iPad Pro 11 2021 — планшетный компьютер на все случаи жизни

Универсальный планшет для работы и развлечений — это iPad Pro 11 с фирменным чипом Apple M1, 11-дюймовым экраном Liquid Retina, яркость которого достигает 600 нит, т.е. он не слишком слепнет на солнце, разве что от прямых лучей. В комплект поставки входит перо Apple Pencil, поэтому можно будет рисовать и делать рукописные заметки. На высоте оказались камеры устройства. Основная включает 2 модуля на 12 Мп и 10 Мп, позволяя пользователям снимать 4К-видео. Селфи-камера оборудована ультраширокоугольным объективом с углом обзора в 122 градуса. За разблокировку планшета отвечает Face ID на пару со сканером LiDAR. Цена на Apple iPad Pro 11 варьируется в зависимости от объема встроенного накопителя.

[ + – ] Универсальный планшет Apple iPad Pro 11 2021

Характеристики Apple iPad Pro 11 2021:

Операционная система: iPadOS 14

Диагональ экрана: 11 дюймов

Разрешение экрана: 2388x1668 пикс.

Память: 256 ГБ встроенная, 16 ГБ оперативной

Слот расширения памяти: нет

Процессор: Apple M1

Батарея: 28,65 Вт/ч

Камеры: 12 Мп фронтальная, основная 12 Мп

Протоколы: Wi-Fi 802.11ax (6), Bluetooth 5.0

Порт: Thunderbolt/USB 4

Вес: 466 г

Цена: 26 666 – 38 290 грн

XP-Pen Artist 12 — планшет для рисования

Этот графический планшет весьма популярен среди тех, кто всерьез занимается изобразительным или диджитал-искусством. Также им часто пользуются дизайнеры, мультипликаторы, создатели комиксов, иллюстраторы и пр. Устройство совместимо с ноутбуками и ПК, работающими на базе ОС Windows 10/8/7, Mac OS 10.10 и более новых версий, поэтому его смело можно подключать к ним, если вы хотите видеть изображение на большом мониторе. В видео продемонстрирован процесс подключения планшета к компьютеру на ОС Windows. Также при желании можно установить следующие программы: Adobe Photoshop, Corel Painter, Adobe Illustrator, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox. В коплект входит фирменное перо P06.

[ + – ] Планшет для рисования XP-Pen Artist 12

Характеристики XP-Pen Artist 12:

Диагональ: 11,6 дюймов

Разрешение: 1920х1080 пикс., FullHD

Антибликовое покрытие экрана: +

Точность позиционирования: +/-0,5 мм (средняя область)

Количество уровней давления: 8192

Интерфейс: USB, HDMI

Настраиваемые клавиши: 6 + сенсорная панель

Тип пера: P06

Функция ластика: +

Вес пера: 10 г

Питание пера: автономное

Совместимость: Windows 10/8/7, Mac OS 10.10 и выше, Adobe Photoshop, Corel Painter, Adobe Illustrator, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox.

Пенал/подставка для пера: +

Цена: 9 999 – 10 599 грн

Wacom Cintiq 16 FHD – графический монитор-планшет

Еще один планшет для рисования, который пользуется не меньшей популярностью, — это Wacom Cintiq 16 FHD. Он располагает 15,6-дюймовым IPS-экраном с дополнительным активным a-Si-слоем. Разрешение дисплея — 1920х1080 пикселей, а охват цветов пространства NTSC составляет 72%. Перо разработано таким образом, что им весьма удобно пользоваться, как и привычными карандашами, мелками, ручками, фломастерами. Угол наклона монитора-планшета можно регулировать, устанавливая его на ножках.

[ + – ] Графический планшет Wacom Cintiq 16 FHD

Характеристики Wacom Cintiq 16 FHD:

Размер рабочей поверхности: 344,16x193,59 мм

Диагональ: 15,6 дюйма

Тип дисплея: TFT LCD (IPS) с активной матрицей a-Si

Разрешение: 1920х1080 пикс.

Количество уровней давления: 8192

Порт: для кабеля "3-в-1" (с HDMI 1.4, USB 2.0 и блоком питания переменного тока)

Настраиваемые клавиши: +

Тип пера: Wacom Pro Pen 2

Функция ластика: +

Вес пера: 15 г

Питание пера: автономно

Вес планшета-монитора: 1900 г

Питание: от сети

Цена: 18 490 – 26 235 грн

Xiaomi Pad 5 6/128GB — планшет для работы

Планшет Xiaomi Pad 5 тоже вполне универсален, ведь его можно использовать и для игр, и для рисования, но и для выполнения рабочих задач он тоже подойдет. От IPS экрана с диагональю 11 дюймов и частотой обновления 120 Гц, разрешением в 2560x1600 пикселей ваши глаза не будут уставать. Все сервисы Google будут исправно работать благодаря операционной системе MIUI, разработанной на базе ОС Android 11. За быструю обработку информации отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 860, который может потянуть "тяжелые" приложения и игры. Для пущего удобства использования предусмотрен стилус Xiaomi Smart Pen

[ + – ] Планшет для работы Xiaomi Pad 5 6/128GB

Характеристики Xiaomi Pad 5 6/128GB:

Операционная система: Android 11

Диагональ экрана: 11 дюймов

Разрешение: 2560x1600 пикс.

Память: 6 ГБ оперативка, 128 ГБ встроенная

Слот расширения памяти: -

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860

Частота: 2,96 ГГц

Аккумулятор: 8720 мАч

Камеры: 8 Мп фронтальная, 13 Мп основная

Протоколы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

GPS: +

Порт: USB Type-C

Вес: 511 г

Цена: 11 680 – 13 289 грн

Lenovo Tab P11 TB-J606F — для школьников и студентов

Планшет Lenovo выделяется благодаря тонким рамкам, благодаря чему создается впечатление, что 11-дюймовый IPS-экран занимает всю площадь лицевой стороны. Картинку о, кстати, отображает очень качественно, так что можете не волноваться за зрение ваших детей. Шустрый 8-ядерный чип Snapdragon 662 в купе с емкой батареей (7500 мАч) делает Lenovo Tab P11 TB-J606F помощником в учебе и развлекательной станцией для студентов и школьников. В режиме непрерывной демонстрации видео модель может автономно работать до 12 ч.

[ + – ] Планшет для учебы Lenovo Tab P11 TB-J606F

Характеристики Lenovo Tab P11 TB-J606F:

Операционная система: Android 10

Диагональ экрана: 11 люймов

Разрешение: 2000x1200 пикс.

Память: 4 ГБ оперативная, 128 ГБ встроенная

Слот расширения памяти: +

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 662

Частота: 2 ГГц

Батарея: 7500 мАч

Камеры: 8 Мп фронтальная, 13 Мп основная

Протоколы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1

GPS: +

Порты: USB-C, Pogo pin connector

Вес: 490 г

Цена: 7 528 – 9 999 грн

Samsung Galaxy Tab S6 Lite — бюджетный планшет для разных задач

Этот недорогой, но хороший планшет от Samsung, может быть презентован в качестве подарка и взрослым, и детям. Его преимуществами являются: 10,4-дюймовый экран с разрешением 2000х1200 пикселей, 8-ядерный процессор Samsung Exynos 9611, батарея на 7040 мАч, обеспечивающая 13 ч автономной работы, качественный GPS-модуль, служащий навигатором.

[ + – ] Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Характеристики Samsung Galaxy Tab S6 Lite:

Операционная система: Android 10

Диагональ: 10,4 дюйма

Разрешение: 2000х1200 пикс.

Память: 4 ГБ оперативная, 64 ГБ встроенная

Слот расширения памяти: microSD

Процессор: 8-ядерный Samsung Exynos 9611

Частота: 2,3 ГГц

Батарея: 7040 мАч

Камеры: 5 Мп фронтальная, 8 Мп основная

Протоколы: Wi-Fi 802.11ас, Bluetooth 5.0

GPS: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

Порты: USB 2.0 (Type-C), 3,5 мм мини-джек

Вес: 467 г

Цена: 10 131 – 14 841 грн