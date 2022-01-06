Планшети для ігор, роботи та малювання: топ-8 популярних моделей на українському ринку

Перебуваючи завжди під рукою, планшети допоможуть оперативно впоратися з робочими завданнями дорослим або розважать дітлахів. Фокус представляє добірку пристроїв для різних цілей.

Багато хто любить планшетні комп'ютери за те, що вони легші та компактніші, ніж ноутбуки, але більші та зручніші, ніж смартфони. Ми розповімо про бюджетні та дорогі моделі, які можуть стати невеликим мультимедійним центром абсолютно для кожного.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Huawei MatePad 11 — планшет для ігор

Планшет оснащений власною операційною системою HarmonyOS 2, 10,95-дюймовим IPS-екраном, колірний простір якого охоплює більшу частину спектру (DCI-P3), частота оновлення досягає 120 Гц. У комплект поставки входить стилус M-Pencil. За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 865 із підсистемою Adreno 650, яка забезпечує якість картинки. Чіпсет дозволить насолоджуватися іграми, які буквально "літатимуть". За бажанням до моделі можна підключити периферійні пристрої — клавіатуру та мишку, — що полегшить ігровий процес.

[ + – ] Планшет для ігор Huawei MatePad 11

Характеристики Huawei MatePad 11:

операційна система: HarmonyOS 2;

діагональ екрану: 10,95 дюймів;

роздільна здатність: 2560x1600 пікс.;

пам'ять: 6 ГБ оперативка, 128 ГБ вбудована;

слот: microSD;

процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 865;

частота: 2,84 ГГц;

батарея: 7 250 мАг;

камери: 8 Мп фронтальна, 13 Мп основна;

протоколи зв'язку: Wi-Fi 802.11ax (6), Bluetooth 5.1;

GPS: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS;

порт: USB Type-C;

вага: 485 г.

Ціна: 11 716 — 18 890 грн

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 — недорогий планшет для дітей

Якщо ви шукайте бюджетний планшет для простих завдань або ж для дітей, то Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 — цілком прийнятний варіант. На борту у нього є 10,4-дюймовий екран із роздільною здатністю 2000х1200 пікселів, 8-ядерний процесор Snapdragon 662 в парі з графічним чіпсетом Adreno 610. Ємність акумулятора досить висока — 7 040 мАг, а це значить, що автономно пристрій зможе працювати довгий час.

[ + – ] Бюджетний планшет Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020

Характеристики Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020:

операційна система: Android 10;

діагональ екрану: 10,4 дюйми;

роздільна здатність: 2000x1200 пікс.;

пам'ять: 3 ГБ оперативна, 32 ГБ вбудована;

слот: microSD (до 1 024 ГБ);

процесор: 8-ядерний Snapdragon 662;

частота: 2 ГГц;

батарея: 7 040 мАг;

камери: 5 Мп фронталка, 8 Мп основна;

протоколи: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0;

GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo;

порт: USB Type-C;

вага: 476 г.

Ціна: 5 987 — 8 991 грн

Apple iPad Pro 11 2021 — планшетний комп'ютер на всі випадки життя

Універсальний планшет для роботи та розваг — це iPad Pro 11 з фірмовим чіпом Apple M1, 11-дюймовим екраном Liquid Retina, яскравість якого сягає 600 ніт, тобто він не надто сліпне на сонці, хіба що від прямих променів. У комплект поставки входить перо Apple Pencil, тому можна буде малювати та робити рукописні нотатки. На висоті опинилися камери пристрою. Основна враховує 2 модулі на 12 Мп та 10 Мп, дозволяючи користувачам знімати 4К-відео. Селфі-камера обладнана ультраширококутним об'єктивом із кутом огляду 122 градуси. За розблокування планшета відповідає Face ID на пару зі сканером LiDAR. Ціна на Apple iPad Pro 11 варіюється залежно від обсягу вбудованого накопичувача.

[ + – ] Універсальний планшет Apple iPad Pro 11 2021

Характеристики Apple iPad Pro 11 2021:

операційна система: iPadOS 14;

діагональ екрану: 11 дюймів;

роздільна здатність дисплея: 2388x1668 пікс.;

пам'ять: 256 ГБ вбудована, 16 ГБ оперативної;

слот розширення пам'яті: немає;

процесор: Apple M1;

батарея: 28,65 Вт/год;

камери: 12 Мп фронтальна, основна 12 Мп;

протоколи: Wi-Fi 802.11ax (6), Bluetooth 5.0;

порт: Thunderbolt/USB 4;

вага: 466 г.

Ціна: 26 666 — 38 290 грн

XP-Pen Artist 12 — планшет для малювання

Цей графічний планшет дуже популярний серед тих, хто всерйоз займається образотворчим чи діджитал-мистецтвом. Також ним часто користуються дизайнери, мультиплікатори, творці коміксів, ілюстратори тощо. Пристрій разом із ноутбуками та ПК, які працюють на базі ОС Windows 10/8/7, Mac OS 10.10 і більш нових версій, тому його сміливо можна підключати до них, якщо ви хочете бачити зображення на великому моніторі. У відео показано процес підключення планшета до комп'ютера на ОС Windows. Також за бажанням можна встановити такі програми: Adobe Photoshop, Corel Painter, Adobe Illustrator, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox. У комплект входить фірмове перо P06.

[ + – ] Планшет для малювання XP-Pen Artist 12

Характеристики XP-Pen Artist 12:

діагональ: 11,6 дюймів;

роздільна здатність: 1920х1080 пікс., FullHD;

антивідбискове покриття екрану: +;

точність позиціонування: +/-0,5 мм (середня частина);

кількість рівнів тиску: 8 192;

інтерфейс: USB, HDMI

клавіші, що налаштовуються: 6 + сенсорна панель;

тип пера: P06;

функція гумки: +;

вага пера: 10 г;

живлення пера: автономне

сумісність: Windows 10/8/7, Mac OS 10.10 і вище, Adobe Photoshop, Corel Painter, Adobe Illustrator, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox;

пенал/підставка для пера: +.

Ціна: 9 999 — 10 599 грн

Wacom Cintiq 16 FHD — графічний монітор-планшет

Ще один планшет для малювання, який користується не меншою популярністю, це Wacom Cintiq 16 FHD. Він має 15,6-дюймовий IPS-екран із додатковим активним a-Si-шаром. Роздільна здатність дисплея — 1920х1080 пікселів, а охоплення кольорів простору NTSC становить 72%. Перо розроблено так, що ним дуже зручно користуватися, як і звичними олівцями, крейдою, ручками, фломастерами. Кут нахилу монітора планшета можна регулювати, встановлюючи його на ніжках.

[ + – ] Графічний планшет Wacom Cintiq 16 FHD

Характеристики Wacom Cintiq 16 FHD:

розмір робочої поверхні: 344,16x193,59 мм;

діагональ: 15,6 дюймів;

тип дисплея: TFT LCD (IPS) з активною матрицею a-Si;

роздільна здатність: 1920х1080 пікс.;

кількість рівнів тиску: 8 192;

порт: для кабеля "3-в-1" (з HDMI 1.4, USB 2.0 та блоком живлення змінного струму);

клавіші, що налаштовуються: +;

тип пера: Wacom Pro Pen 2;

функція гумки: +;

вага пера: 15 г;

живлення пера: автономно;

вага планшета-монітора: 1 900 г;

живлення: від мережі.

Ціна: 18 490 — 26 235 грн

Xiaomi Pad 5 6/128GB — планшет для роботи

Планшет Xiaomi Pad 5 також цілком універсальний, адже його можна використовувати не тільки для ігор і малювання, для виконання робочих завдань він теж підійде. Від IPS екрана з діагоналлю 11 дюймів і частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2560x1600 пікселів ваші очі не будуть втомлюватися. Усі сервіси Google справно працюватимуть завдяки операційній системі MIUI, розробленій на базі ОС Android 11. За швидку обробку інформації відповідає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 860, який може потягнути "важкі" програми та ігри. Для кращої зручності використання передбачений стилус Xiaomi Smart Pen.

[ + – ] Планшет для роботи Xiaomi Pad 5 6/128GB

Характеристики Xiaomi Pad 5 6/128GB:

операційна система: Android 11;

діагональ екрану: 11 дюймів;

роздільна здатність: 2560x1600 пікс.;

пам'ять: 6 ГБ оперативка, 128 ГБ вбудована;

слот розширення пам'яті: -;

процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 860;

частота: 2,96 ГГц;

акумулятор: 8 720 мАг;

камери: 8 Мп фронтальна, 13 Мп основна;

протоколи: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0;

GPS: +;

порт: USB Type-C;

вага: 511 г.

Ціна: 11 680 — 13 289 грн

Lenovo Tab P11 TB-J606F — для школярів і студентів

Планшет Lenovo виділяється завдяки тонким рамкам, завдяки чому створюється враження, що 11-дюймовий IPS-екран займає всю площу лицьової сторони. Картинку, до речі, відображає дуже якісно, тож можете не хвилюватися за зір ваших дітей. Швидкий 8-ядерний чіп Snapdragon 662 у поєднанні з ємною батареєю (7500 мАг) робить Lenovo Tab P11 TB-J606F помічником у навчанні та розважальною станцією для студентів і школярів. У режимі безперервної демонстрації відео модель може працювати автономно до 12 год.

[ + – ] Планшет для навчання Lenovo Tab P11 TB-J606F

Характеристики Lenovo Tab P11 TB-J606F:

операційна система: Android 10;

діагональ екрану: 11 дюймів;

роздільна здатність: 2000x1200 пікс.;

пам'ять: 4 ГБ оперативка, 128 ГБ вбудована;

слот розширення пам'яті: +;

процесор: 8-ядерний Snapdragon 662;

частота: 2 ГГц;

батарея: 7 500 мАг;

камери: 8 Мп фронтальна, 13 Мп основна;

протоколи: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1;

GPS: +;

порти: USB-C, Pogo pin connector;

вага: 490 г.

Ціна: 7 528 — 9 999 грн

Samsung Galaxy Tab S6 Lite — бюджетний планшет для різних завдань

Цей недорогий, але хороший планшет від Samsung може бути презентований як подарунок і дорослим, і дітям. Його перевагами є: 10,4-дюймовий екран з роздільною здатністю 2000х1200 пікселів, 8-ядерний процесор Samsung Exynos 9611, батарея на 7 040 мАг, що забезпечує 13 годин автономної роботи, якісний GPS-модуль, який слугує навігатором.

[ + – ] Бюджетний планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Характеристики Samsung Galaxy Tab S6 Lite:

операційна система: Android 10;

діагональ: 10,4 дюйми;

роздільна здатність: 2000х1200 пікс.;

пам'ять: 4 ГБ оперативка, 64 ГБ вбудована;

слот розширення пам'яті: microSD;

процесор: 8-ядерний Samsung Exynos 9611;

частота: 2,3 ГГц;

батарея: 7 040 мАг;

камери: 5 Мп фронтальна, 8 Мп основна;

протоколи: Wi-Fi 802.11ас, Bluetooth 5.0;

GPS: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo;

порти: USB 2.0 (Type-C), 3,5 мм мініджек;

вага: 467 г.

Ціна: 10 131 — 14 841 грн