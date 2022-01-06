Дрон с дефибриллятором впервые в истории спас жизнь человеку (видео)

Беспилотник за три минуты доставил оборудование, которым врач смог запустить сердце пожилого мужчины.

В Швеции беспилотник Everdrone со встроенным дефибриллятором спас жизнь человеку с сердечным приступом. Об этом компания сообщила на своем сайте.

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Как утверждают представители компании Everdrone, 9 декабря 2021 года у 71-летнего мужчины, который убирал снег, случился сердечный приступ. Проходящий мимо врач Мустафа Али обратился к авиационной экстренной службе EMADE и вызвал дрон с дефибриллятором на борту. Когда медаппаратура была доставлена, медик использовал ее для реанимации.

"Не могу выразить словами, насколько я благодарен этой новой технологии и быстрой доставке дефибриллятора. Если бы не дрон, меня бы здесь, наверное, не было", — прокомментировал швед после выписки из больницы. — "Внезапная остановка сердца может случиться с кем угодно, а не только с пожилыми людьми".

При сердечном приступе человеку необходимо оказать помощь в течении 10 минут, иначе он может умереть. По данным Everdrone, в Европе остановка сердца ежегодно происходит у 275 тыс. пациентов и выживают лишь 10% из них. Около 70% приступов случаются в частных домах без дефибрилляторов.

[ + – ] Дефибриллятор, который доставляют дроны

Everdrone запустила специальную услугу, которая позволяет диспетчеру экстренной службы направлять беспилотник с дефибриллятором по адресу, указанному при вызове. Оборудование позволяет начать спасение до того, как приедет машина скорой помощи. В упомянутом случае дрон добрался к месту происшествия за три минуты.

"Это отличный реальный пример того, как современная технология дронов Everdrone, полностью интегрированная с системой экстренной диспетчеризации, может сократить время доступа к оборудованию, которое спасает жизни", — прокомментировал генеральный директор Everdrone Матс Сэлльстрем.

Дроны разработаны Everdrone в сотрудничестве с Центром реанимации при Каролинском институте и организацией SOS Alarm при поддержке правительства региона Вестра-Геталанд. В рамках пилотного проекта Everdrone четыре месяца тестировали систему доставки в Швеции. За это время службы-участники получили 14 сообщений о сердечных приступах, когда можно было использовать дронов. Последних отправили в 12-ти случаях, 11 раз успешно доставили дефибриляторы, из них 7 раз добрались раньше скорой помощи.

Сейчас воспользоваться системой спасения EMADE могут все жители Швеции. В этом году компания планирует запустить услугу и в других странах Европы.

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