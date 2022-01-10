Запасы важного материала для создания тачскринов иссякают, но ученые нашли ему замену

Индий, применяемый в электронике, можно заменить графеном — которого намного больше и который более устойчив к повреждениям.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии смогли изготовить органический светоизлучающий диод (OLED) с однослойным графеновым анодом, заменившим оксид индия-олова (Indium tin oxide, ITO) в OLED. Новое исследование опубликовано в журнале Advanced Optical Materials, сообщает издание phys.org.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Индий является одним из девяти самых редких элементов земной коры и входит в список критически важных материалов для таких отраслей, как электроника. Он широко используется в форме оксида индия-олова (ITO), и является ключевой частью сенсорных экранов смартфонов, планшетов, а также дисплеев разного рода, ТВ-панелей, солнечных батарей, светодиодных светильников. Например, тачскрины изготовляют из прозрачных листов ITО, нанося этот полупроводниковый материал на плоскую поверхность.

"Ученые смогли найти замену индию, ведь его запасы не бесконечны. В материалах, посвященных исследованию указано, что без индия можно будет вполне обойтись", — пишет медиа.

Профессор Колин Хамфрис из Лондонского университета королевы Марии отметил, что "из-за важности и дефицита индия ранее было предпринято много попыток заменить ITO, но до сих пор не был найден ни один материал, который имел бы сопоставимые характеристики и мог бы применяться при создании электронных или оптических устройств".

"Мы смогли доказать, что графен может заменить ITO в любом электронном и оптическом устройстве, в дисплеях для мобильных телефонов", — отметил Хамфрис.

Графен был выбран в качестве альтернативы, потому что он не настолько редок и в отличие от индия, является устойчивым материалом.

Компании вроде IBM, Intel и Samsung не смогли найти применение графену в электротехнике, однако английская компания Paragraf разработала новый способ производства графена в достаточно больших объемах и с характеристиками, позволяющими использовать его в смарт-устройствах.

Ранее мы писали о том, что запатентован определенный "вид" графена, способного продлить работу аккумуляторов и удешевить их производство.