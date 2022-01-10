Запаси важливого матеріалу для створення тачскрінів вичерпуються, але вчені знайшли йому заміну

Індій, що використовується в електроніці, можна замінити графеном — якого набагато більше і більш стійкий до пошкоджень.

Дослідники з Лондонського університету королеви Марії змогли виготовити органічний світловипромінювальний діод (OLED) з одношаровим графеновим анодом, який замінив оксид індія-олова (Indium tin oxide, ITO) в OLED. Нове дослідження опубліковане у журналі Advanced Optical Materials, повідомляє видання phys.org.

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Індій є одним із дев'яти рідкісних елементів земної кори і входить до списку критично важливих матеріалів для таких галузей, як електроніка. Він широко використовується у формі оксиду індія-олова (ITO) і є ключовою частиною сенсорних екранів смартфонів, планшетів, а також дисплеїв різного роду, ТВ-панелей, сонячних батарей, світлодіодних світильників. Наприклад, тачскріни виготовляють з прозорих листів ITО, наносячи цей напівпровідниковий матеріал на плоску поверхню.

"Учені змогли знайти заміну індію, адже його запаси не нескінченні. У матеріалах, присвячених дослідженню зазначено, що без індію можна буде цілком обійтися", — пише медіа.

Професор Колін Хамфріс із Лондонського університету королеви Марії зазначив, що "через важливість і дефіцит індія раніше було зроблено багато спроб замінити ITO, але досі не було знайдено жодного матеріалу, який мав би порівняні характеристики і міг би застосовуватися для створення електронних або оптичних пристроїв".

"Ми змогли довести, що графен може замінити ITO у будь-якому електронному й оптичному пристрої, у дисплеях для мобільних телефонів", — зазначив Хамфріс.

Графен був обраний як альтернатива, тому що він не настільки рідкісний і на відміну від Індії, є стійким матеріалом.

Компанії на зразок IBM, Intel і Samsung не змогли знайти застосування графену в електротехніці, проте англійська компанія Paragraf розробила новий спосіб виробництва графену в досить великих обсягах і з характеристиками, що дозволяють використовувати його в смарт-пристроях.

Раніше ми писали про те, що запатентовано певний "вид" графена, здатного продовжити роботу акумуляторів і здешевити їх виробництво.