"Не крутите головой. Моргайте": в Минцифре презентовали обновленный сервис Дія.Підпис (видео)

Министр цифровой трансформации продемонстрировал, как работает сервис, подписав договор аренды на жилье с владельцем квартиры через "Дію".

В Минцифры анонсировали нововведения Дія.Підпис. "Теперь не нужно крутить головой, а лишь один раз моргнуть. И все — вы подтвердили личность и подписали документ", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Михаила Федорова.

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В видеоролике чиновник демонстрирует, как работает услуга: Федоров дистанционно подписал договор аренды на жилье с владельцем квартиры через приложение "Дія".

"Смотрите, оставляйте фидбек, нам он очень важен", — добавил Михаил Федоров.

Ранее сервис Дія.Підпис рекомендовали использовать при генерировании COVID-сертификата в "Дії". Но данная функция позволяет подписать любые документы в PDF-формате:

контракты,

заявления на отпуск,

договора аренды и пр.

"И самое главное — вам не нужно ходить в госорганы для этого", — подчеркнул чиновник. "Мы работаем над тем, чтобы внедрить десятки новых услуг, но вместе с тем совершенствуем и те, что есть. Для нас это очень важно, ведь понимаем, что этот продукт нужно развивать".

Также Федоров заявил, что "Дія.Підпис — самая защищенная цифровая подпись в смартфоне, и теперь она еще удобнее и проще".

Ранее мы сообщали о том, как мошенниками был скомпрометирован BankID львовянки Ирины Илык, благодаря чему им удалось взять кредитов на ее имя на более чем 30 тыс. грн. Также Фокус писал и о случае компрометации электронной цифровой подписи, когда неизвестный подписался под петицией за отставку замглавы офиса президента Олега Турчака от имени Biden Joe.