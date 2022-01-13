"Не крутіть головою. Кліпайте": у Мінцифрі презентували оновлений сервіс "Дія.Підпис" (відео)

Міністр цифрової трансформації продемонстрував, як працює сервіс, підписавши договір оренди на житло із власником квартири через "Дію".

У Мінцифри анонсували нововведення "Дії.Підпис". "Тепер не треба крутити головою, а лише один раз кліпнути. І все — ви підтвердили особу та підписали документ", — йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Михайла Федорова.

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У відеоролику чиновник демонструє, як працює послуга: Федоров дистанційно підписав договір оренди на житло із власником квартири через програму "Дія".

"Дивіться, залишайте фідбек, нам він дуже важливий", — додав Михайло Федоров.

Раніше сервіс "Дія.Підпис" рекомендували використовувати під час генерування COVID-сертифікату в "Дії". Але ця функція дозволяє підписати будь-які документи в PDF-форматі:

контракти,

заяви на відпустку,

договір оренди та ін.

"І найголовніше — вам не потрібно ходити до держорганів для цього, — наголосив чиновник. — Ми працюємо над тим, щоб запровадити десятки нових послуг, але водночас удосконалюємо й ті, що є. Для нас це дуже важливо, адже розуміємо, що цей продукт треба розвивати".

Також Федоров заявив, що "Дія.Підпис" — найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні, і тепер він ще зручніший і простіший".

Раніше ми повідомляли про те, як шахраями було скомпрометовано BankID львів'янки Ірини Ілик, завдяки чому їм вдалося взяти кредитів на її ім'я на понад 30 тис. грн. Також Фокус писав і про випадок компрометації електронного цифрового підпису, коли невідомий підписався під петицією за відставку заступника голови офісу президента Олега Турчака від імені Biden Joe.