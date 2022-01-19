Минцифры рассказало, кому придется платить за использование BankID в "Дие" (видео)

Оплачивать подключение и подтверждение операций в системе придется абонентам-юрлицам, а не обычным пользователям.

Физическим лицам не придется платить за использование технологии BankID при входе в государственный сервис "Дія". Об этом представитель Министерства цифровой трансформации заявил сайту "РБК-Украина".

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В сети появились слухи о том, что пользователям придется оплачивать услугу BankID в "Дії" — в министерстве утверждают, что информация не соответствует действительности. Национальный банк Украины действительно с 1 февраля вводит тарифы для абонентов cистемы BankID, однако они не коснутся обычных граждан.

"Тарифы устанавливаются только для участников системы BankID НБУ — банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги", — подчеркули в Мицифры.

В эфире программы "Сніданок" на телеканале "1+1" министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что информация об оплате для физлиц является фейком. Он напомнил, что "Дія" является государственным продуктом, созданным за деньги налогоплательщиков, поэтому должен быть бесплатным.

Ранее НБУ сообщило на своем сайте, что оплату будут взымать за подключение и использование BankID, чтобы покрывать расходы на обслуживание системы. Подключение к системе обойдется абоненту в 2,5 тыс. грн, подключение дополнительного узла — еще 2 тыс. грн, сопровождение — 600 грн в месяц. При этом за каждую обработку подтвержденной электронной идентификации между банком и поставщиком услуг последнему придется платить по 10 копеек. Состоянием на 14 января участниками системы были 134 абонента-юрлица.

Недавно злоумышленники украли цифровую личность у жительницы Львова и взяли на ее имя несколько кредитов. Пострадавшая, Ирина Илык, узнала о произошедшем, получив уведомление от сервиса "Дія". Эксперты по кибербезопасности отметили, что система безопасности, основанная на BankID, является недостаточно надежной.

Как позже заявили в НБУ, BankID нельзя "взломать", имея доступ к SIM-карте. Чтобы это провернуть, необходимо пройти двухфакторную идентификацию, получить квалифицированную электронную подпись жертвы и загримироваться.