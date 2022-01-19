Мінцифри розповіло, кому доведеться платити за використання BankID у "Дії" (відео)

Оплачувати підключення та підтвердження операцій у системі доведеться абонентам-юрособам, а не звичайним користувачам.

Фізичним особам не доведеться платити за використання технології BankID при вході до державного сервісу "Дія". Про це представник Міністерства цифрової трансформації заявив сайту "РБК-Україна".

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У мережі з'явилися чутки про те, що користувачам доведеться сплачувати за послугу BankID у "Дії" — у міністерстві стверджують, що інформація не відповідає дійсності. Національний банк України, дійсно, з 1 лютого вводить тарифи для абонентів системи BankID, однак вони не зачеплять звичайних громадян.

"Тарифи встановлюються тільки для учасників системи BankID НБУ — банків та інших компаній, що надають комерційні послуги", — наголосили в Міцифри.

В ефірі програми "Сніданок" на телеканалі "1+1" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що інформація про оплату для фізосіб є фейком. Він нагадав, що "Дія" є державним продуктом, створеним за гроші платників податків, тому має бути безкоштовним.

Раніше НБУ повідомило на своєму сайті, що оплату будуть стягувати за підключення та використання BankID, щоб покривати витрати на обслуговування системи. Підключення до системи коштуватиме абоненту 2,5 тис. грн, підключення додаткового вузла — ще 2 тис. грн, супровід — 600 грн на місяць. При цьому за кожну обробку підтвердженої електронної ідентифікації між банком та постачальником послуг останньому доведеться платити по 10 копійок. Станом на 14 січня учасниками системи були 134 абоненти-юрособи.

Нещодавно зловмисники вкрали цифрову особу в мешканки Львова та взяли на її ім'я кілька кредитів. Постраждала, Ірина Ілик, дізналася про те, що сталося, отримавши повідомлення від сервісу "Дія". Експерти з кібербезпеки зазначили, що система безпеки, заснована на BankID, є недостатньо надійною.

Як пізніше заявили в НБУ, BankID не можна "зламати", маючи доступ до SIM-картки. Щоб це провернути, необхідно пройти двофакторну ідентифікацію, отримати кваліфікований електронний підпис жертви та загримуватися.