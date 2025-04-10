Кредити в Україні 2025: у Нацбанку дали поради, як не потрапити в "борговий зашморг" (відео)

Після початку повномасштабної війни українці почали брати менше кредитів, однак за останній рік цей показник виріс на 25%. У НБУ поділились секретами, як оцінити свою здатність виплатити борг і не взяти борг у ненадійної організації.

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Про це в ефірі телемарафону 10 квітня розповіла директорка Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова.

Нині використання кредитних коштів — звичайна практика, але вона безпосередньо залежить від сприйняття людьми економічної ситуації. У перший рік повномасштабної війни обсяги кредитування в Україні падали, але зараз вони відновлюються.

Однак про надмірні борги не йдеться, загалом заборгованість населення становить приблизно 10% його доходів. Одяг кредитування у 2024 році зріс на 25%, але все ще залишається нижчим за довоєнні показники. При цьому небанківські фінансові установи дали українцям в 10 разів менше коштів у борг, ніж банки.

Проте у НБУ визнають, що навіть попри гарні показники в цілому, українці можуть зіштовхнутись з надмірним борговим навантаженням.

Дадашова дала кілька порад, як не потрапити в "борговий зашморг":

уважно вивчити умови кредиту (терміни повернення, відсоткову ставку й комісії) — вони мають бути вказані на сайті та в договорі;

якщо детальної інформації немає, лише заманлива пропозиція — слід пошукати кращий варіант;

порівняти суму кредиту й додаткових витрат (відсотки, комісії) зі своїми доходами — якщо потрібно буде віддавати понад 40% заробітків, варто готуватись до життя в економії або відмовлятись.

"За умови стабільної невисокої інфляції тривалий проміжок часу ставки за кредитами знижуватимуться. Однак і в країнах ЄС беззаставні споживчі кредити зазвичай дорожчі за, наприклад, іпотечні. Тож, беручи такий кредит, варто передусім розраховувати на свою фінансову спроможність повернути борг", — наголосила Дадашова.

Нагадаємо, у ЗМІ нагадали про важливе правило, щоб не переплачувати за комунальні послуги.

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