Пенсія в Україні: скільки отримуватиме людина без стажу

Якщо українським пенсіонерам не вистачає страхового стажу, замість пенсії держава надає їм соціальну допомогу.

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Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

В Україні для виходу на пенсію у 2025 році необхідно мати від 15 до 32 років трудового або страхового стажу. Вік, у якому можна почати отримувати пенсію, безпосередньо залежить від тривалості цього стажу. Так, за наявності 32 років стажу людина може вийти на пенсію в 60 років. А ось із мінімальними 15 роками стажу пенсійний вік зсувається до 65 років.

При цьому деякі українці, які досягли пенсійного віку — 65 років, не мають необхідного стажу для отримання повноцінної вікової пенсії. У таких випадках держава призначає так звану соціальну пенсію. Ця допомога виплачується незалежно від кількості відпрацьованих років.

Соціальну пенсію за віком призначають у разі, якщо людина не отримує інших видів пенсій або соціальних виплат за державним страхуванням (наприклад, за травму на виробництві), а також не оформлено соціальну допомогу як особі з інвалідністю з дитинства.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.