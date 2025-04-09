Пенсия в Украине: сколько будет получать человек без стажа

Если украинским пенсионерам не хватает страхового стажа, вместо пенсии государство предоставляет им социальную помощь.

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Об этом говорится в материале издания УНИАН.

В Украине для выхода на пенсию в 2025 году необходимо иметь от 15 до 32 лет трудового или страхового стажа. Возраст, в котором можно начать получать пенсию, напрямую зависит от продолжительности этого стажа. Так, при наличии 32 лет стажа человек может выйти на пенсию в 60 лет. А вот с минимальными 15 годами стажа пенсионный возраст сдвигается до 65 лет.

При этом некоторые украинцы, достигшие пенсионного возраста — 65 лет, не имеют необходимого стажа для получения полноценной возрастной пенсии. В таких случаях государство назначает так называемую социальную пенсию. Это пособие выплачивается вне зависимости от количества отработанных лет.

Социальная пенсия по возрасту назначается в случае, если человек не получает другие виды пенсий или социальных выплат по государственному страхованию (например, за травму на производстве), а также не оформлена социальная помощь как лицу с инвалидностью с детства.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.