Є обов'язкова умова: про що важливо пам'ятати, щоб не переплачувати за комуналку

Українцям важливо вчасно проходити повірку лічильників і передавати дані постачальникам послуг. В іншому разі показання враховуватися не будуть, і нарахування зроблять за загальнобудинковими нормативами, які часто значно перевищують реальне споживання.

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Про це йдеться в матеріалі видання"На пенсії".

В Україні знову нагадали про важливу процедуру, яка стосується мільйонів споживачів комунальних послуг. Йдеться про повірку лічильників — планову перевірку приладів обліку води і тепла. Без неї передача показань стає неможливою, а оплата здійснюється не за фактичним споживанням, а за встановленими нормативами. У результаті суми у квитанціях можуть значно зрости.

Повірка — це спеціальна технічна процедура, призначена для перевірки справності лічильника і точності його показань. Вона обов'язкова для приладів обліку холодної та гарячої води, а також теплолічильників, і проводиться один раз на чотири роки. Якщо лічильник працює з похибками, це може призвести як до завищених, так і до занижених розрахунків. Саме тому держава наполягає на регулярній повірці — вона забезпечує коректні та справедливі розрахунки між споживачами та постачальниками комунальних послуг.

Важливо розуміти: відповідальність за повірку лічильників покладається не на водоканал чи іншу комунальну установу, а на самого споживача. Людина самостійно має:

дізнатися, коли спливає термін останньої повірки (ця інформація зазвичай вказується в технічному паспорті або в особистому кабінеті на сайті водоканалу);

викликати сертифікованого фахівця або компанію, що має право проводити повірку;

оплатити процедуру;

передати результати перевірки постачальнику послуг.

Комунальні служби вже повідомили: дані з неповірених лічильників не прийматимуть. У такому разі розрахунок обсягу використаної води або тепла здійснюватиметься за загальнобудинковими нормативами, які часто вищі за фактичні показники. Наприклад, якщо сім'я звикла економити і витрачає ресурси помірно, але не провела повірку лічильника, то після його блокування їй доведеться платити за усередненими нормами для всього будинку. Це може істотно збільшити суму у квитанціях — часом на кілька сотень гривень на місяць.

Насамперед — власники лічильників, термін повірки яких уже закінчився або закінчується найближчим часом. Також у зоні ризику — мешканці багатоквартирних будинків, які не стежать за технічним станом своїх приладів обліку або не мають доступу до достовірної інформації щодо термінів чергової перевірки. Оскільки відповідальність за своєчасну повірку лежить на кожному окремому споживачеві, важливо перевірити документи або звернутися до свого постачальника, щоб уникнути додаткових витрат.

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