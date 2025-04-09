Есть обязательное условие: о чем важно помнить, чтобы не переплачивать за коммуналку

Украинцам важно вовремя проходить поверку счетчиков и передавать данные поставщикам услуг. В противном случае показания учитываться не будут, и начисления произведут по общедомовым нормативам, которые зачастую значительно превышают реальное потребление.

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Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В Украине вновь напомнили о важной процедуре, которая касается миллионов потребителей коммунальных услуг. Речь идет о поверке счетчиков — плановой проверке приборов учета воды и тепла. Без нее передача показаний становится невозможной, а оплата производится не по фактическому потреблению, а по установленным нормативам. В результате суммы в квитанциях могут значительно возрасти.

Поверка — это специальная техническая процедура, предназначенная для проверки исправности счетчика и точности его показаний. Она обязательна для приборов учета холодной и горячей воды, а также теплосчетчиков, и проводится один раз в четыре года. Если счетчик работает с погрешностями, это может привести как к завышенным, так и к заниженным расчетам. Именно поэтому государство настаивает на регулярной поверке — она обеспечивает корректные и справедливые расчеты между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.

Важно понимать: ответственность за поверку счетчиков возлагается не на водоканал или другое коммунальное учреждение, а на самого потребителя. Человек самостоятельно имеет:

узнать, когда истекает срок последней поверки (эта информация обычно указывается в техническом паспорте или в личном кабинете на сайте водоканала);

вызвать сертифицированного специалиста или компанию, имеющую право проводить поверку;

оплатить процедуру;

передать результаты проверки поставщику услуг.

Коммунальные службы уже сообщили: данные с неповеренных счетчиков приниматься не будут. В таком случае расчет объема использованной воды или тепла будет производиться по общедомовым нормативам, которые зачастую выше фактических показателей. Например, если семья привыкла экономить и расходует ресурсы умеренно, но не провела поверку счетчика, то после его блокировки ей придется платить по усредненным нормам для всего дома. Это может существенно увеличить сумму в квитанциях — порой на несколько сотен гривен в месяц.

В первую очередь – владельцы счетчиков, срок поверки которых уже истек или истекает в ближайшее время. Также в зоне риска – жильцы многоквартирных домов, которые не следят за техническим состоянием своих приборов учета или не имеют доступа к достоверной информации о сроках очередной проверки. Поскольку ответственность за своевременную поверку лежит на каждом отдельном потребителе, важно проверить документы или обратиться к своему поставщику во избежание дополнительных расходов.

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