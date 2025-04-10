Кредиты в Украине 2025: в Нацбанке дали советы, как не попасть в "долговую петлю" (видео)

После начала полномасштабной войны украинцы начали брать меньше кредитов, однако за последний год этот показатель вырос на 25%. В НБУ поделились секретами, как оценить свою способность выплатить долг и не взять долг у ненадежной организации.

Related video

Об этом в эфире телемарафона 10 апреля рассказала директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова.

Сейчас использование кредитных средств — обычная практика, но она напрямую зависит от восприятия людьми экономической ситуации. В первый год полномасштабной войны объемы кредитования в Украине падали, но сейчас они восстанавливаются.

Однако о чрезмерных долгах речь не идет, в целом задолженность населения составляет примерно 10% его доходов. Одежда кредитования в 2024 году выросла на 25%, но все еще остается ниже довоенных показателей. При этом небанковские финансовые учреждения дали украинцам в 10 раз меньше средств в долг, чем банки.

Однако в НБУ признают, что даже несмотря на хорошие показатели в целом, украинцы могут столкнуться с чрезмерной долговой нагрузкой.

Дадашова дала несколько советов, как не попасть в "долговую петлю":

внимательно изучить условия кредита (сроки возврата, процентную ставку и комиссии) — они должны быть указаны на сайте и в договоре;

если детальной информации нет, только заманчивое предложение — следует поискать лучший вариант;

сравнить сумму кредита и дополнительных расходов (проценты, комиссии) со своими доходами — если нужно будет отдавать более 40% заработков, стоит готовиться к жизни в экономии или отказываться.

"При условии стабильной невысокой инфляции длительный промежуток времени ставки по кредитам будут снижаться. Однако и в странах ЕС беззалоговые потребительские кредиты обычно дороже, например, ипотечных. Поэтому, беря такой кредит, стоит прежде всего рассчитывать на свою финансовую состоятельность вернуть долг", — отметила Дадашова.

Напомним, в СМИ напомнили о важном правиле, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги.

Также журналисты подсчитали, на какую пенсию в Украине может рассчитывать человек, не имеющий страхового стажа.