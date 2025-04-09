Попри мита Трампа: в Україні зростає курс долара від НБУ, деталі

Національний банк України на середу, 9 квітня, встановив офіційний курс долара на рівні 41,17 грн за долар, що на 9 копійок більше, ніж попереднього дня.

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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Також, помітно, щодо євро гривня укріпилася. Офіційний курс євро на цей день становить 45,03 грн за євро, що на 2 копійки більше, ніж раніше.

На міжбанківському ринку України, станом на 16:00 вчорашнього дня, котирування гривні до долара склали 41,18/41,21 грн за долар, а до євро — 45,09/45,11 грн за євро.

Курс долара в "ПриватБанку" вчора знизився на 10 копійок і тепер становить 41,25 грн за долар. Курс євро в банку також впав — на 30 копійок, досягнувши рівня 45,55 грн за євро.

В банку можна продати долар за курсом 40,65 грн, а євро — за курсом 44,55 грн.

НБУ підвищив курс долара до гривні: деталі

Аналітики інвестиційної групи ICU зауважили, що НБУ встановив на сьогодні рекордний для цього року курс гривні до долара — 41,08 грн, зменшивши обсяги валютних інтервенцій до мінімуму. Зростання міжнародної фінансової допомоги в 2025 році може призвести до того, що НБУ ще довго утримуватиме курс гривні на високому рівні.

Як відзначили в ICU, минулого тижня дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку значно зменшився завдяки збільшенню обсягу продажу валюти на 6% та зниженню її купівлі на 18%. Як результат, чиста купівля валюти скоротилася на 65%, досягнувши 169 млн доларів. У той же час, на роздрібному ринку чиста купівля валюти зросла на 64%, до 124 млн доларів. У підсумку загальний дефіцит валюти знизився майже вдвічі — до 293 млн доларів, що є найменшим показником за останні чотири місяці.

У таких умовах Національний банк України зменшив обсяги валютних інтервенцій вдвічі, до 392 млн доларів, що є мінімумом цього року і найменшим показником з квітня минулого року.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вимагає від Європейського Союзу придбати американські енергоносії на суму 350 мільярдів доларів. Це дозволить ЄС отримати відстрочку у введенні нових тарифів.

Також, за словами блогера Володимира Дубровського, експерименти Трампа з високою ймовірністю можуть призвести до девальвації долара, попри те, що митний захист зазвичай сприяє зміцненню валюти. У довгостроковій перспективі це може призвести до того, що одна з найстабільніших валют стане майже нецінною.