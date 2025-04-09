Несмотря на пошлины Трампа: в Украине растет курс доллара от НБУ, детали

Национальный банк Украины на среду, 9 апреля, установил официальный курс доллара на уровне 41,17 грн за доллар, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий день.

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Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Также, заметно, относительно евро гривна укрепилась. Официальный курс евро на этот день составляет 45,03 грн за евро, что на 2 копейки больше, чем раньше.

На межбанковском рынке Украины, по состоянию на 16:00 вчерашнего дня, котировки гривны к доллару составили 41,18/41,21 грн за доллар, а к евро — 45,09/45,11 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" вчера снизился на 10 копеек и теперь составляет 41,25 грн за доллар. Курс евро в банке также упал — на 30 копеек, достигнув уровня 45,55 грн за евро.

В банке можно продать доллар по курсу 40,65 грн, а евро — по курсу 44,55 грн.

НБУ повысил курс доллара к гривне: детали

Аналитики инвестиционной группы ICU отметили, что НБУ установил на сегодня рекордный для этого года курс гривны к доллару — 41,08 грн, уменьшив объемы валютных интервенций до минимума. Рост международной финансовой помощи в 2025 году может привести к тому, что НБУ еще долго будет удерживать курс гривны на высоком уровне.

Как отметили в ICU, на прошлой неделе дефицит иностранной валюты на межбанковском рынке значительно уменьшился благодаря увеличению объема продажи валюты на 6% и снижению ее покупки на 18%. Как результат, чистая покупка валюты сократилась на 65%, достигнув 169 млн долларов. В то же время, на розничном рынке чистая покупка валюты выросла на 64%, до 124 млн долларов. В итоге общий дефицит валюты снизился почти вдвое — до 293 млн долларов, что является наименьшим показателем за последние четыре месяца.

В таких условиях Национальный банк Украины уменьшил объемы валютных интервенций вдвое, до 392 млн долларов, что является минимумом этого года и наименьшим показателем с апреля прошлого года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп требует от Европейского Союза приобрести американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов. Это позволит ЕС получить отсрочку во введении новых тарифов.

Также, по словам блогера Владимира Дубровского, эксперименты Трампа с высокой вероятностью могут привести к девальвации доллара, несмотря на то, что таможенная защита обычно способствует укреплению валюты. В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что одна из самых стабильных валют станет почти неценной.