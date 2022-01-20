Японские ученые нашли способ защитить самолеты от негативного влияния 5G еще год назад

Специалисты провели испытания и определили условия безопасной работы вышек мобильной связи пятого поколения.

В Японии ученые еще в 2021 году предложили решение проблемы с вышками мобильной сети 5G, которые вызывают помехи в работе аппаратуры самолетов. Об этом стало известно изданию The Register.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В марте прошлого года японский Научно-исследовательский институт электронной навигации (ENRI) завершил исследование о помехах в работе авиационных радиовысотомеров, создаваемых 5G-оборудованием, и предоставил результаты Международной организации гражданской авиации.

Эксперты выяснили, что для безопасной работы авиаоборудования необходимо выделить защитную полосу (неиспользуемые частоты) как минимум 60 Мгц в диапазоне мобильных операторов, создать буферную зону высотой не менее 400 м от нижней точки расположения транспортных средств, а также направить излучающие антенны в землю.

Практические испытания провели, использовав радиовысотомеры производства компаний Rockwell Collins и Honeywell, которые являются основными поставщиками Boeing и Airbus. Исследователи выяснили, что cамолетам ничего не угрожает, если направленные импульсы от мобильных станций не поднимаются выше горизонтальной линии относительно базовых станций. Чтобы не создавать помех для оборудования, достаточно не строить базовые станции в пределах 200 м от самолетов, которые заходят на посадку в аэропорты.

Как подчеркивает The Register, выводы японских специалистов подтверждают позицию регулирующих органов Великобритании и Европейского союза по поводу совместимости 5G и авиаперелетов. В то же время, в США продолжаются бурные споры: некоторые авиакомпании даже отменили рейсы накануне запуска 5G (19 января 2022 года) и запретили посадку на автопилоте в некоторых аэропортах.

Технический журнал NTT Review, выпускаемый местной телекоммуникационной компанией NTT Docomo, заявил, что в Японии частоты 5G распределены в диапазонах 3,6–4,1 ГГц и 4,5–4,6 ГГц. Это ближе к диапазону радиовысотомера (4,2–4,4 ГГц), чем в США, однако японцы не били тревогу из-за возможных помех для самолетов. Впрочем, по данным Daily Mail, 19 января японские авиакомпании All Nippon и Japan Airlines отменили все свои рейсы Boeing 777 в США по просьбе Boeing.

Аналитик Джон Стренд из Strand Consulting заявил, что причиной разногласий в США касательно работы сетей 5G стал вопрос, кто заплатит за модернизацию радиовысотомеров во избежание помех из-за 5G? По его словам, Федеральное управление по гражданской авиации (FAA) не провело необходимые испытания, чтобы проверить влияние мобильной сети на посадку авиалайнеров.

"Вместо этого FAA вступило в сговор с различными авиационными торговыми ассоциациями в надежде, что они смогут заставить мобильную индустрию выложить $100 млн, или около того, чтобы заплатить за модернизацию высотомеров", — заявил Джон Стренд.

Ранее крупные авиакомпании в США предупредили о возможной отмене полетов из-за запуска 5G. Представители организаций обратились к властям с просьбой принять срочные меры, чтобы устранить угрозу для 1100 рейсов. В частности, они предложили устанавливать вышки не ближе, чем в 3,2 км от крупных аэропортов.