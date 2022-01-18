Крупные авиакомпании предупредили о возможной отмене полетов из-за запуска 5G

Авиаперевозчики не желают подвергать жизни людей опасности, пока мобильные вышки могут вызывать сбои в работе самолетов.

Руководство крупнейших авиакомпаний предупредили власти США о кризисе в сфере грузовых и пассажирских перелетов, который может начаться 19 января после запуска 5G-сетей в стране. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на официальное письмо.

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American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines и другие авиакомпании обратились к экономическому совету Белого дома, Федеральному авиационному управлению, Федеральной службе связи и министру транспорта США Питу Буттиджичу с просьбой принять меры, чтобы обезопасить авиаперелеты. Организации опасаются, что вышки сотовой связи 5G могут стать причиной помех в работе чувствительного оборудования, что, в свою очередь, может привести к катастрофе. Например, к выходу из строя широкофюзеляжных самолетов, к задержкам тысяч рейсов, рассчитанных на перевозку сотен тысяч пассажиров. Кроме того, может значительно пострадать международная торговля.

"Необходимо немедленное вмешательство, чтобы избежать серьезных сбоев в работе авиаперевозчиков, цепочки поставок и доставки необходимых предметов медицинского назначения", — отмечается в письме.

По информации Reuters, 17 января 2022 года авиакомпании рассматривали вариант с отменой некоторых международных рейсов, которые должны доставить пассажиров в США из-за границы в среду, 19 января. Они также готовятся к проблемам с обслуживанием в некоторых аэропортах.

Федеральная служба гражданской авиации США в комментарии заявила, что продолжает "обеспечивать безопасность путешествующих" во время развертывания 5G, а также работает с авиаперевозчиками и компаниями беспроводной связи, чтобы по возможности избежать задержки рейсов.

Как пишет Engadget, авиакомпании попросили операторов мобильной связи АT&T и Verizon не оказывать услугу 5G по новой технологии C-Band в пределах 2 миль (около 3,2 км) от некоторых из самых загруженных и наиболее важных аэропортов США. Они также призвали федеральное правительство не развертывать новые вышки слишком близко к взлетно-посадочным полосам аэропортов, пока эксперты не определят, как это можно сделать без риска вызвать сбои в работе оборудования авиакомпаний. В январе власти страны установили буферные зоны 5G в 50 аэропортах.

В 2021 году AT&T, T-Mobile и Verizon потратили почти $80 млрд, чтобы получить перепрофилированный спектр C-диапазона, который Федеральная комиссия по связи выставила на аукцион. В ноябре AT&T и Verizon договорились отложить развертывание C-диапазона до 5 января, чтобы помочь агентству устранить любые помехи, позднее они предложили уменьшить мощность вышек рядом с аэропортами и согласились отложить их запуск еще на две недели.

Ранее писали, что власти США не могут определиться, могут ли вышки 5G провоцировать авиакатастрофы. Для связи нового поколения используются радиосигналы, граничащие с теми, которые используют высотометры и другие приборы в самолетах и вертолетах. Комиссия по авиации поручила производителям устройств разработать модификации для снижения влияния 5G.