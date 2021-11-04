Власти США не могут определиться, способна ли 5G "сбивать" самолеты

Специалисты опасаются, что запуск нового спектра C-Band вызовет неполадки в критически важном бортовом оборудовании. Операторы же не хотят откладывать проект.

Авиационное управление Соединенных штатов Америки предупреждают о возможном вреде мобильной связи 5G для самолетов, а Комиссия по связи торопит ее запуск. Об этом сообщает Reuters.

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Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) выпустило информационный бюллетень для производителей, операторов и пилотов, которым сообщила о возможных помехах для чувствительной электроники самолетов из-за работы технологий 5G. Пока не поступало сообщений о сбоях, однако ведомство допускает ухудшение работы оборудования, особенно на малой высоте.

Дело в том, что спектр 5G граничит с радиосигналами, используемыми радарными высотомерами. Они играют важную роль в безопасности вертолетов и самолетов: помогают садиться в условиях низкой видимости, предупреждают о столкновениях и непреднамеренном снижении высоты. Некоторые коммерческие вертолетные полеты не могут выполняться без работающего радиолокационного высотомера. Таким образом, неожиданные сбои могут привести к крушениям и человеческим жертвам.

Как подчеркнул регулятор, операторы должны быть готовы к неполадкам и принятию "смягчающих мер" во время авиаперелетов. В частности, призвал напоминать пассажирам об отключении всех устройств, поддерживающих мобильную связь пятого поколения. FAA также обратился к производителям электроники с требованием продолжить испытания на предмет восприимчивости к помехам от 5G, а также разработать модификации, способные снизить влияние этой технологии.

[ + – ] Многие люди выступают против использования 5G Фото: cnews.ru

Федеральная комиссия связи (FCC) в феврале провела конкурс и предоставила некоторым поставщикам связи доступ к новому спектру 5G под названием C-Band, который планируют запустить с 5 декабря 2021 года. Сейчас FAA спорит с этим ведомством и высказывает свои опасения по поводу безопасности полетов. Заместитель администратора авиационного управления Брэдли Мимс в письме указал, что экспертов беспокоят потенциальные рисков для полетов в результате работы сети 5G в диапазоне C.

Еще в августе представители авиакосмической и авиационной отрасли встретились с представителями Федеральной комиссии по связи (FCC) и предупредили, что вероятны серьезные сбои в результате запуска 5G, если не внести изменения. Тогда FAA пригрозило "резко сократить эксплуатационные возможности авиации". FCC 2 ноября заявила, продолжит работу с другими регуляторами для внедрения новых технологий и обеспечения ее безопасности.

Как пишет Bloomberg, Ассоциация производителей сотовой связи (CTIA) заявила 29 октября, что сети 5G могут безопасно использовать спектр C-диапазона, "не создавая помех для авиационного оборудования", и сослалась на многочисленные активные сети 5G, использующие эти частоты в 40 странах. По ее словам, агентства по всему миру изучили вопрос, в том числе и FCC, которая рассмотрела отчеты от специалистов по авиации.

"Любая задержка с активацией этого спектра ставит под угрозу конкурентоспособность Америки и нашу способность обеспечить глобальное лидерство в области 5G", — заявили в ассоциации.

В своем бюллетене FAA объяснила, что технические стандарты для радарных высотометров разработали за много лет до разработки технологий 5G. В результате десятки тысяч устройств используются без какой-либо защиты от радиоволн соседствующего спектра. Как утверждают представители авиационной промышленности, на разработку новых стандартов для оборудования уйдет много времени.

Канада уже ввела ограничения на размещение 5G-вышек возле взлетно-посадочных полос крупных аэропортов. Австралия, Франция и другие страны также приняли меры, чтобы снизить риск вмешательства в работу самолетов.

Ранее в Киеве открыли лабораторию, где можно протестировать интернет 5G. Любой желающий может круглосуточно посетить учреждение и проверить возможности своих устройств, но только по предварительной записи.