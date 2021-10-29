В Киеве открыли лабораторию, где можно протестировать интернет 5G (фото)

Во время тестирования скорость интернета достигала 1,6 Гбит/с.

В Киеве 28 октября в технологическом парке UNIT.City открылась тестовая зона технологии связи 5G. Проект представили Министерство цифровой трансформации, "Vodafone Украина" и Huawei Ukraine, сообщает УНИАН.

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В мероприятии участвовал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

"Мы понимаем: чтобы Украина была успешна, чтобы развивалась цифровая экономика, необходимы инновации и внедрение современных технологий. Украина, как и большинство стран Европы и большинство стран в целом, нуждается в 5G", — сказал чиновник и подчеркнул, что эта технология связи необходима в первую очередь представителям бизнеса.

Лабораторию могут посетить все желающие, она работает круглосуточно, однако для этого нужна предварительная запись. В 5G Lab есть возможность протестировать скорость передачи данных.

Технология 5G в лаборатории будет полезна при использовании в образовательных целях — для проведения экскурсий, лекций, вебинаров, образовательных мероприятий, рассчитанных на разные аудитории.

Посетителям 5G Lab представлены устройства с поддержкой 5G, также в лаборатории есть стенд, на котором показана история развития технологий связи.

[ + – ] 5G лаборатория [ + – ] 5G лаборатория [ + – ] 5G лаборатория

Как сообщалось, ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что первые 5G-вышки в Украине появятся в конце 2021 года. Однако 4 августа Кабинет министров перенес внедрение сети 5G в Украине с октября 2021 на февраль 2022 года.