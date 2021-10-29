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У Києві відкрили лабораторію, де можна протестувати інтернет 5G (фото)

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5G, технологія 5G, інтернет, лабораторія
У Києві з'явився 5G

Під час тестування швидкість інтернету сягала 1,6 Гбіт/с.

У Києві 28 жовтня в технологічному парку UNIT.City відкрилася тестова зона технології зв'язку 5G. Проєкт представили Міністерство цифрової трансформації, Vodafone Україна та Huawei Ukraine, повідомляє УНІАН.

У заході взяв участь заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

"Ми розуміємо: щоб Україна була успішна, щоб розвивалася цифрова економіка, необхідні інновації та впровадження сучасних технологій. Україна, як і більшість країн Європи та більшість країн загалом, потребує 5G", — сказав чиновник і наголосив, що ця технологія зв'язку необхідна насамперед представникам бізнесу.

Лабораторію можуть відвідати всі охочі, вона працює цілодобово, проте для цього потрібний попередній запис. У 5G Lab є можливість протестувати швидкість передачі.

Технологія 5G у лабораторії буде корисною при використанні в освітніх цілях — для проведення екскурсій, лекцій, вебінарів, освітніх заходів, розрахованих на різні аудиторії.

Відвідувачам 5G Lab представлені пристрої з підтримкою 5G, також у лабораторії є стенд, на якому показано історію розвитку технологій зв'язку.

5G лабораторія
5G лабораторія
5G лабораторія
5G лабораторія
5G лабораторія
5G лабораторія
5G лабораторія
5G лабораторія
5G лабораторія

Як повідомлялося, раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що перші 5G-вишки в Україні з'являться наприкінці 2021 року. Проте 4 серпня Кабінет міністрів переніс впровадження мережі 5G в Україні з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.