У Києві відкрили лабораторію, де можна протестувати інтернет 5G (фото)

Під час тестування швидкість інтернету сягала 1,6 Гбіт/с.

У Києві 28 жовтня в технологічному парку UNIT.City відкрилася тестова зона технології зв'язку 5G. Проєкт представили Міністерство цифрової трансформації, Vodafone Україна та Huawei Ukraine, повідомляє УНІАН.

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У заході взяв участь заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

"Ми розуміємо: щоб Україна була успішна, щоб розвивалася цифрова економіка, необхідні інновації та впровадження сучасних технологій. Україна, як і більшість країн Європи та більшість країн загалом, потребує 5G", — сказав чиновник і наголосив, що ця технологія зв'язку необхідна насамперед представникам бізнесу.

Лабораторію можуть відвідати всі охочі, вона працює цілодобово, проте для цього потрібний попередній запис. У 5G Lab є можливість протестувати швидкість передачі.

Технологія 5G у лабораторії буде корисною при використанні в освітніх цілях — для проведення екскурсій, лекцій, вебінарів, освітніх заходів, розрахованих на різні аудиторії.

Відвідувачам 5G Lab представлені пристрої з підтримкою 5G, також у лабораторії є стенд, на якому показано історію розвитку технологій зв'язку.

[ + – ] 5G лабораторія [ + – ] 5G лабораторія [ + – ] 5G лабораторія

Як повідомлялося, раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що перші 5G-вишки в Україні з'являться наприкінці 2021 року. Проте 4 серпня Кабінет міністрів переніс впровадження мережі 5G в Україні з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.