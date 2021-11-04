Влада США не може визначитися, чи здатна 5G "збивати" літаки

Фахівці побоюються, що запуск нового спектра C-Band викличе неполадки у важливому бортовому обладнанні. Оператори не хочуть відкладати проект.

Авіаційне управління Сполучених штатів Америки попереджають про можливу шкоду мобільного зв'язку 5G для літаків, а Комісія зі зв'язку квапить її запуск. Про це повідомляє Reuters.

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Федеральне управління США з цивільної авіації (FAA) випустило інформаційний бюлетень для виробників, операторів і пілотів, яким повідомила про можливі перешкоди для чутливої електроніки літаків через роботу технологій 5G. Поки що не надходило повідомлень про збої, проте відомство припускає погіршення роботи обладнання, особливо на малій висоті.

Справа в тому, що спектр 5G межує з радіосигналами, які використовуються радарними висотомірами. Вони відіграють важливу роль у безпеці вертольотів і літаків: допомагають сідати в умовах низької видимості, попереджають про зіткнення та ненавмисне зниження висоти. Деякі комерційні вертолітні польоти не можуть виконуватися без радіолокаційного висотоміру. Таким чином, несподівані збої можуть призвести до катастроф і людських жертв.

Як підкреслив регулятор, оператори мають бути готові до неполадок і вжиття "пом'якшувальних заходів" під час авіаперельотів. Зокрема, закликав нагадувати пасажирам про відключення всіх пристроїв, які підтримують мобільний зв'язок п'ятого покоління. FAA також звернувся до виробників електроніки з вимогою продовжити випробування щодо сприйнятливості до перешкод від 5G, а також розробити модифікації, здатні знизити вплив цієї технології.

[ + – ] Багато людей виступають проти використання 5G Фото: cnews.ru

Федеральна комісія зв'язку (FCC) у лютому провела конкурс і надала деяким постачальникам зв'язку доступ до нового спектру 5G під назвою C-Band, який планують запустити з 5 грудня 2021 року. Зараз FAA сперечається з цим відомством і висловлює свої побоювання щодо безпеки польотів. Заступник адміністратора авіаційного управління Бредлі Мімс у листі зазначив, що експертів турбують потенційні ризики для польотів внаслідок роботи мережі 5G у діапазоні C.

Ще в серпні представники авіакосмічної й авіаційної галузі зустрілися з представниками Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) та попередили, що ймовірні серйозні збої в результаті запуску 5G, якщо не внести зміни. Тоді FAA пригрозило "різко скоротити експлуатаційні можливості авіації". FCC 2 листопада заявила, продовжить роботу з іншими регуляторами для впровадження нових технологій і забезпечення її безпеки.

Як пише Bloomberg, Асоціація виробників стільникового зв'язку (CTIA) заявила 29 жовтня, що мережі 5G можуть безпечно використовувати спектр C-діапазону, "не створюючи перешкод для авіаційного обладнання", і послалася на численні активні мережі 5G, які використовують ці частоти в 40 країнах. За її словами, агентства по всьому світу вивчили питання, зокрема і FCC, яка розглянула звіти від фахівців з авіації.

"Будь-яка затримка з активацією цього спектру ставить під загрозу конкурентоспроможність Америки та нашу здатність забезпечити глобальне лідерство в галузі 5G", — заявили в асоціації.

У своєму бюлетені FAA пояснила, що технічні стандарти для висотометрів радарних розробили за багато років до розробки технологій 5G. У результаті десятки тисяч пристроїв використовуються без будь-якого захисту від радіохвиль сусіднього спектру. Як стверджують представники авіаційної промисловості, на розробку нових стандартів для обладнання потрібно багато часу.

Канада вже ввела обмеження на розміщення 5G вишок біля злітно-посадкових смуг великих аеропортів. Австралія, Франція й інші країни також ужили заходів, щоб знизити ризик втручання в роботу літаків.

Раніше в Києві відкрили лабораторію, де можна протестувати інтернет 5G. Будь-хто охочий може цілодобово відвідати установу та перевірити можливості своїх пристроїв, але лише за попереднім записом.