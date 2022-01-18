Великі авіакомпанії попередили про можливе скасування польотів через запуск 5G

Авіаперевізники не бажають наражати життя людей на небезпеку, поки мобільні вишки можуть викликати збої в роботі літаків.

Керівництво найбільших авіакомпаній попередило владу США про кризу у сфері вантажних та пасажирських перельотів, яка може розпочатися 19 січня після запуску 5G-мереж у країні. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на офіційний лист.

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American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines та інші авіакомпанії звернулися до економічної поради Білого дому, Федерального авіаційного управління, Федеральної служби зв'язку та міністра транспорту США Піта Буттіджича з проханням вжити заходів, щоб убезпечити авіаперельоти. Організації побоюються, що вежі стільникового зв'язку 5G можуть стати причиною перешкод у роботі чутливого обладнання, що, зі свого боку, може призвести до катастрофи. Наприклад, до виходу з експлуатації широкофюзеляжних літаків, до затримок тисяч рейсів, розрахованих на перевезення сотень тисяч пасажирів. Крім того, може значною мірою постраждати міжнародна торгівля.

"Необхідне негайне втручання, щоб уникнути серйозних збоїв у роботі авіаперевізників, ланцюжка поставок та доставки необхідних предметів медичного призначення", — наголошується у листі.

За інформацією Reuters, 17 січня 2022 авіакомпанії розглядали варіант зі скасуванням деяких міжнародних рейсів, які повинні доставити пасажирів до США з-за кордону в середу, 19 січня. Вони також готуються до проблем обслуговування в деяких аеропортах.

Федеральна служба цивільної авіації США в коментарі заявила, що продовжує "забезпечувати безпеку подорожувальників" під час розгортання 5G, а також працює з авіаперевізниками та бездротовими компаніями, щоб по можливості уникнути затримки рейсів.

Як пише Engadget, авіакомпанії попросили операторів мобільного зв'язку АT&T і Verizon не надавати послугу 5G за новою технологією C-Band у межах 2 миль (близько 3,2 км) від деяких із найбільш завантажених та найважливіших аеропортів США. Вони також закликали федеральний уряд не розгортати нові вежі надто близько до злітно-посадкових смуг аеропортів, поки експерти не визначать, як це можна зробити без ризику викликати збої в роботі обладнання авіакомпаній. У січні влада країни встановила буферні зони 5G у 50 аеропортах.

У 2021 році AT&T, T-Mobile та Verizon витратили майже $80 млрд, щоб отримати перепрофільований спектр C-діапазону, який Федеральна комісія зв'язку виставила на аукціон. У листопаді AT&T і Verizon домовилися відкласти розгортання C-діапазону до 5 січня, щоб допомогти агентству усунути будь-які перешкоди, пізніше вони запропонували зменшити потужність вишок поблизу аеропортів і погодилися відкласти їх запуск ще на два тижні.

Раніше писали, що влада США не може визначитися, чи можуть вишки 5G провокувати авіакатастрофи. Для зв'язку нового покоління використовуються радіосигнали, що межують із тими, які використовують висотометри та інші прилади в літаках та вертольотах. Комісія з авіації доручила виробникам пристроїв розробити модифікації зниження впливу 5G.