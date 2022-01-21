В Лондоне ИИ будет определять возраст покупателей и решать, продавать ли им алкоголь

Система искусственного интеллекта будет анализировать возраст клиентов супермаркета, при этом собирать личные данные и идентифицировать людей она не станет.

Сеть английских супермаркетов Aldi тестирует технологию оценки возраста покупателей. ИИ поможет установить, можно ли тому или иному человеку продать алкогольные напитки, сигареты и другие товары, имеющие возрастные ограничения, передает inews.co.uk.

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Недавно компания Aldi открыла магазин без касс в Гринвиче, на юго-востоке Лондона, где люди могут покупать алкогольные напитки через приложение Aldi Shop&Go. Эта программа использует технологию оценки возраста, разработанную немецкой компанией Yoti. Как отмечает СМИ, данную технологию ободрила Национальная служба здравоохранения. В супермаркете ее задачей будет определить, достаточно ли взрослым является клиент, который хочет приобрести товары, имеющие возрастные ограничения. Анализ будет проводиться по фотографии лица.

Система анализа лица Yoti работает не так, как многие известные системы распознавания лиц, утверждают разработчики. Они заявляют, что их продукт "не может связать изображение с личными данными конкретного человека". Ее функция — просто определить возраст благодаря алгоритмам машинного обучения. В Yoti сообщили, что при анализе возраста людей 16-20 лет, система может ошибаться на плюс/минус 1,5 года, а если анализируются люди от 20-ти лет и старше, то погрешность составляет чуть более 2-х лет. Разработчики заверили, что вероятность того, что 17-летний подросток пройдет проверку возраста, составляет всего 0,05%.

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"Клиенты, которые не хотят использовать приложение Aldi, смогут покупать товары с ограниченным доступом с помощью сотрудников супермаркета", — пишет медиа.

"Система распознавания возраста может помочь изменить процесс оформления заказов и повысить безопасность покупателей, розничных продавцов и их сотрудников", — отметил Джон Эбботт, главный коммерческий директор компании Yoti.

Британский консорциум розничной торговли (BRC) одобрил тестирование ИИ-системы, пояснив, что технология может уменьшить количество злоупотреблений в отношении работников розничной торговли за отказ обслуживать несовершеннолетних клиентов.

"Такая технология уже использовалась магазинами при продаже таких товаров, как, к примеру, ножи. Алкоголь — самый распространенный товар с ограничением по возрасту, и это часто становится поводом для конфликтов в кассе. Надеемся, теперь их можно будет избежать", — отметил Грэм Винн, заместитель директора по вопросам защиты прав потребителей, конкуренции и регулирования BRC.

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