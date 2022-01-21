У Лондоні ШІ визначатиме вік покупців і вирішуватиме, чи продавати їм алкоголь

Система штучного інтелекту аналізуватиме вік клієнтів супермаркету, при цьому збирати особисті дані та ідентифікувати людей вона не стане.

Мережа англійських супермаркетів Aldi тестує технологію оцінки віку покупців. ШІ допоможе встановити, чи можна тій чи іншій людині продати алкогольні напої, цигарки та інші товари, які мають вікові обмеження, передає inews.co.uk.

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Нещодавно компанія Aldi відкрила магазин без кас у Гринвічі, на південному сході Лондона, де люди можуть купувати алкогольні напої через програму Aldi Shop&Go. Ця програма використовує технологію оцінки віку, розроблену німецькою компанією Yoti. Як зазначає ЗМІ, цю технологію підбадьорила Національна служба охорони здоров'я. У супермаркеті її завданням буде визначити, чи є дорослим клієнт, який хоче придбати товари, що мають вікові обмеження. Аналіз буде проводитись за фотографією обличчя.

Система аналізу особи Yoti працює не так, як багато відомих систем розпізнавання облич, стверджують розробники. Вони заявляють, що їхній продукт "не може пов'язати зображення з особистими даними конкретної людини". Її функція просто визначити вік завдяки алгоритмам машинного навчання. У Yoti повідомили, що при аналізі віку людей 16-20 років система може помилятися на плюс/мінус 1,5 року, а якщо аналізуються люди від 20-ти років і старші, то похибка становить трохи більше 2-х років. Розробники запевнили, що ймовірність того, що 17-річний підліток пройде перевірку віку, становить лише 0,05%.

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"Клієнти, які не хочуть використовувати програму Aldi, зможуть купувати товари з обмеженим доступом за допомогою співробітників супермаркету", — пише медіа.

"Система розпізнавання віку може допомогти змінити процес оформлення замовлень та підвищити безпеку покупців, роздрібних продавців та їхніх співробітників", — зазначив Джон Ебботт, головний комерційний директор компанії Yoti.

Британський консорціум роздрібної торгівлі (BRC) схвалив тестування ШІ-системи, пояснивши, що технологія може зменшити кількість зловживань щодо працівників роздрібної торгівлі за відмову обслуговувати неповнолітніх клієнтів.

"Така технологія вже використовувалася магазинами під час продажу таких товарів, як, наприклад, ножі. Алкоголь — найпоширеніший товар з обмеженням за віком, і це часто стає приводом для конфліктів на касі. Сподіваємось, тепер їх можна буде уникнути", — зазначив Грем Вінн, заступник директора з питань захисту прав споживачів, конкуренції та регулювання BRC.

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