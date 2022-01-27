"Кому-то повезло". Monobank по ошибке выставил курс доллара на 1 грн ниже рыночного

Пользователи купили валюты на 4,5 млн грн и принесли банку ущерб в размере 150 тыс. грн. Однако требовать деньги обратно компания не будет.

27 января из-за ошибки мобильное приложение Monobank продавало доллары на 1 гривну дешевле официального курса. Об этом сооснователь банка Олег Гороховский сообщил на своем Телеграм-канале.

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По его словам, утром менеджер, ответственный за валютный курсы, поставил стоимость продажи доллара на уровне 28,03 грн, тогда как официальный составляет 29,1 грн. Такой курс в приложении сохранялся около 25 минут, пока сотрудники исправляли ошибку, а система "подтягивала" правильное значение. За это время пользователи успели купить долларов на 4,5 млн грн.

"Сумма ущерба составила около 150 тыс. грн. Отделались легким испугом и отличными выводами как убрать риски в таких местах на будущее. С клиентов ничего мы, конечно же, дописывать не будем. Кому-то повезло", — написал Олег Гороховский.

[ + – ] Скриншот приложения Monobank с заниженным курсом доллара Фото: Скриншот

Сооснователь Monobank раскритиковал людей, которые спекулируют на скачках курса валют, поддаваясь "стадному инстинкту". По его мнению, гривна не может достичь стабильности именно потому, что покупатели не могут сдерживать свои эмоции в случае подобных ошибок.

"Прекратите покупать валюту по дурной цене! Надо срочно сделать себе аватарку: "Я патриот и не покупаю доллар по 29!", — подытожил Олег Гороховский в своей публикации.

Ранее стало известно, что Monobank отдал 40 тысяч гривен кредита мошенникам, которые украли iPhone у киевлянки Антонины Оксаныч. Злоумышленникам оказалось достаточно подобрать четыре цифры PIN-кода и перевести деньги. Владелица смартфона утверждает, что служба поддержки не потребовала подтвердить личность с помощью функции Face ID перед открытием кредитной линии.

Писали также, что Monobank намерен предъявить требования в сумме $100 млн к Дмитрию Дубилету, бывшему соучредителю компании. По данным политолога Дмитрия Марунича, конфликт заключается в использовании Дубилетом наработок в новом проекте под названием Leobank, запущенном в Азербайджане.