"Комусь пощастило". Monobank помилково виставив курс долара на 1 грн нижче за ринковий

Користувачі купили валюти на 4,5 млн грн і завдали банку збитків у розмірі 150 тис. грн. Проте вимагати гроші назад компанія не буде.

27 січня через помилку мобільний додаток Monobank продавав долари на 1 гривню дешевше за офіційний курс. Про це співзасновник банку Олег Гороховський повідомив на своєму телеграм-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, вранці менеджер, відповідальний за валютні курси, поставив вартість продажу долара на рівні 28,03 грн, тоді як офіційний становить 29,1 грн. Такий курс у додатку зберігався близько 25 хвилин, поки співробітники виправляли помилку, а система підтягувала правильне значення. За цей час користувачі встигли купити доларів на 4,5 млн грн.

"Сума збитків склала близько 150 тис. грн. Відбулися легким переляком і відмінними висновками, як прибрати ризики в таких місцях на майбутнє. З клієнтів нічого ми, звичайно ж, списувати не будемо. Комусь пощастило", — написав Олег Гороховський.

[ + – ] Скриншот програми Monobank із заниженим курсом долара Фото: Скриншот

Співзасновник Monobank розкритикував людей, які спекулюють на стрибках курсу валют, піддаючись "стадному інстинкту". На його думку, гривня не може досягти стабільності саме тому, що покупці не можуть стримувати своїх емоцій у разі подібних помилок.

"Припиніть купувати валюту за поганою ціною! Треба терміново зробити собі аватарку: "Я патріот і не купую долар по 29!" — підсумував Олег Гороховський у своїй публікації.

Раніше стало відомо, що Monobank віддав 40 тисяч гривень кредиту шахраям, які вкрали iPhone у киянки Антоніни Оксанич. Зловмисникам виявилося достатньо підібрати чотири цифри PIN-коду та переказати гроші. Власниця смартфона стверджує, що служба підтримки не зажадала підтвердити особу за допомогою функції Face ID перед відкриттям кредитної лінії.

Писали також, що Monobank має намір пред'явити вимоги в сумі $100 млн до Дмитра Дубілета, колишнього співзасновника компанії. За даними політолога Дмитра Марунича, конфлікт полягає у використанні Дубілетом напрацювань у новому проєкті під назвою Leobank, запущеному в Азербайджані.