"Монобанк" має намір пред'явити вимоги в сумі $100 млн до Дмитра Дубілета, – Марунич

Політолог Дмитро Марунич вважає, що конфлікт "Монобанку" та колишнього співзасновника Дмитра Дубілета далекий від врегулювання. З'явилася інформація про намір "Монобанку" вимагати 100 млн доларів від Дмитра Дубілета.

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Про це політолог заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають УН.

"Ще в середині грудня я писав про те, що Дмитро Дубілет отримає позов до суду за несанкціоноване використання напрацювань Monobank у своєму новому проекті. Він відкрив фінтехпроект Leobank в Азейрбайджані та збирається масштабувати його в інших країнах. З першого погляду відрізнити Monobank від Leobank практично неможливо.

Минулого тижня юридична компанія, яка обслуговує Monobank, офіційно підтвердила, що такий позов готується.

Додам лише, що сума позову – 100 млн доларів, і навіть залучені на розвиток проекту інвестиції в 7,4 млн доларів мізерні порівняно з фінансовими санкціями, які може отримати Дмитро Дубілет після розгляду позову в Лондоні", – написав Марунич.

Нагадаємо, раніше "РБК-Україна" повідомляло, що розгляд справи в британському суді призведе до заморожування активів компаній Дмитра Дубілета, зокрема й компанії Fintech Farm, яка отримала інвестиції в розмірі 7,5 млн доларів.

Суперечка між командою "Монобанку" та екс-власником Дмитром Дубілетом виникла через запуск проекту Leobank в Азербайджані, зовні додаток Leobank важко відрізнити від "Монобанку", який заявив про порушення авторських прав на свій продукт.