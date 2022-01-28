"Нужно срочно менять шифр". Физики рассчитали, когда квантовые компьютеры взломают биткоин

В 2030-х годах под угрозой окажутся не только криптовалюты, но и любые письма пользователей.

Британские физики во главе с Марком Уэббером подсчитали, что квантовые компьютеры уже через десять лет смогут взломать систему криптовалюты биткоин. Их исследование опубликовало издание AVS Quantum Science.

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Ккоманда Ion Quantum Technology из Университета Сассекса выяснили, что мощность квантовых компьютеров нужно увеличить примерно в миллион раз, прежде чем они смогут взломать алгоритм SHA-256, лежащий в основе биткоина. Считается, что хакерам необходимо получить 51% совокупной производительности сети Bitcoin, чтобы скомпрометировать ее. Каждой транзакции в реестре присваивается уникальный криптографический ключ — последовательность случайных символов, которая некоторое время остается уязвимой, пока операция не будет подтверждена.

Этот шифр можно взломать благодаря очень производительной вычислительной системе. По мнению ученых, чтобы взломать ключ за 10 минут, понадобится квантовый компьютер размером 1,9 миллиарда кубитов (квантовых частиц, передающих информацию), за час — 317 миллионов, если же у злоумышленника есть 24 часа, то требуемая мощность снижается до 13 миллионов кубитов.

"Транзакции объявляются, и с этой транзакцией связан ключ. Есть конечное время, в течение которого этот ключ уязвим, и оно варьируется, но обычно длится от 10 минут до часа, может быть, дня", — подчеркнул Марк Уэббер.

По данным сайта New Scientist, сейчас самым большим коммерческим сверхпроводниковым квантовым компьютером является Eagle от IBM, располагающий 127 кубитами, поэтому безопасности первой криптовалюте пока ничего не угрожает. Физический закон Мура гласит, что каждые два года количество транзисторов в микрочипах удваивается, а стоимость компьютеров в два раза уменьшается. Что касается квантовых вычислений, то ученые придерживаются так называемого закона Невена, который подразумевает "двойной экспоненциальный рост по сравнению с обычными вычислениями".

Для сравнения, с таким ростом люди массово использовали бы ноутбуки смартфоны еще в 1975 году. Если закон Невена будет беспрекословно работать, компьютеры с количеством кубитов, необходимым для взлома биткоина, должен появиться уже в 2030-х годах. Пусть это время еще достаточно далеко, эксперты опасаются взлома зашифрованных данных в будущем, когда квантовые технологии станут доступны каждому.

"Люди уже обеспокоены тем, что вы можете сохранять зашифрованные сообщения прямо сейчас и расшифровывать их в будущем. Поэтому есть большая проблема, нам нужно срочно изменить наши методы шифрования, потому что в будущем они станут небезопасными", — подчеркнул Марк Уэббер.

Ранее другая группа ученых начала разработку алгоритма для защиты криптовалютных кошельков от взлома квантовыми компьютерами. В основе технологии лежит так называемая постквантовая криптография, которая делает шифрование еще более случайным.

Писали также, что в Китае разработали квантовый компьютер, способный взломать любой шифр. Достичь прорыва позволила так называемая квантовая память.