"Потрібно терміново міняти шифр". Фізики розрахували, коли квантові комп'ютери зламають біткоїн

У 2030-х роках під загрозою виявляться не лише криптовалюти, а й будь-які листи користувачів.

Британські фізики на чолі з Марком Веббером підрахували, що квантові комп'ютери вже через десять років зможуть зламати систему криптовалюти біткоїн. Їхнє дослідження опублікувало видання AVS Quantum Science.

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Команда Ion Quantum Technology з Університету Сассекса з'ясували, що потужність квантових комп'ютерів потрібно збільшити приблизно в мільйон разів, перш ніж вони зможуть зламати алгоритм SHA-256, що лежить в основі біткоїну. Вважається, що хакерам необхідно отримати 51% сукупної продуктивності мережі Bitcoin, щоб її скомпрометувати. Кожній транзакції в реєстрі надається унікальний криптографічний ключ — послідовність випадкових символів, яка певний час залишається вразливою, доки операція не буде підтверджена.

Цей шифр можна зламати завдяки дуже продуктивній обчислювальній системі. На думку вчених, щоб зламати ключ за 10 хвилин, знадобиться квантовий комп'ютер розміром 1,9 мільярда кубітів (квантових частинок, що передають інформацію), за годину — 317 мільйонів, якщо ж зловмисник має 24 години, то необхідна потужність знижується до 13 мільйонів кубітів. .

"Транзакції оголошуються, і з цією транзакцією пов'язаний ключ. Є кінцевий час, протягом якого цей ключ вразливий, і він варіюється, але зазвичай триває від 10 хвилин до години, можливо, дня", — підкреслив Марк Веббер.

За даними сайту New Scientist, зараз найбільшим комерційним надпровідниковим квантовим комп'ютером є Eagle від IBM, що має 127 кубітів, тому безпеці першої криптовалюти поки нічого не загрожує. Фізичний закон Мура говорить, що кожні два роки кількість транзисторів у мікрочипах подвоюється, а вартість комп'ютерів вдвічі зменшується. Що стосується квантових обчислень, то вчені дотримуються так званого закону Невена, який має на увазі "подвійне експоненційне зростання порівняно зі звичайними обчисленнями".

Для порівняння, з таким зростанням люди масово використовували ноутбуки смартфони ще у 1975 році. Якщо закон Невена беззаперечно працюватиме, комп'ютери з кількістю кубітів, необхідною для зламування біткоїну, має з'явитися вже у 2030-х роках. Нехай цей час ще досить далеко, експерти побоюються зламування зашифрованих даних у майбутньому, коли квантові технології стануть доступні кожному.

"Люди вже стурбовані тим, що ви можете зберігати зашифровані повідомлення прямо зараз і розшифровувати їх у майбутньому. Тому є велика проблема, нам потрібно терміново змінити наші методи шифрування, тому що у майбутньому вони стануть небезпечними", — наголосив Марк Веббер.

Раніше інша група вчених розпочала розробку алгоритму для захисту криптовалютних гаманців від злому квантовими комп'ютерами. В основі технології лежить так звана постквантова криптографія, яка робить шифрування ще випадковішим.

Писали також, що у Китаї розробили квантовий комп'ютер, здатний зламати будь-який шифр. Досягти прориву дозволила так звана квантова пам'ять.