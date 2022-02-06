Все три десятка: американский хакер "положил" сайты Северной Кореи

Как рассказал киберспециалист, его разозлила попытка северокорейских программистов украсть данные с его компьютера.

За последние несколько недель в Северной Корее были отключены все сайты страны, которых насчитывается в общей сложности около трех десятков. Ответственность за кибератаки взял на себя американский хакер, известный как P4x, сообщает Independent.

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В прошлом году, заявил хакер, он на себе почувствовал что значит быть жертвой кибертеррористов — его компьютер атаковали с Северной Кореи. Стоит отметить, что в январе 2021 года в америке действительно прошла череда хакерских атак, нацеленных на специалистов в сфере цифровой безопасности. Считается, что их инициатором была Северная Корея.

P4x отметил, что ему удалось вовремя идентифицировать и нивелировать угрозу, потому его данные не пострадали. Однако, ситуация задела профессиональное самолюбие хакера и он решил отомстить.

По словам P4x, он нашел много не исправленных уязвимостей в северокорейских системах. Ошибки не были уникальными, однако их никто не торопился фиксить, говорит хакер, что и позволило ему самостоятельно остановить работу немногочисленных серверов и роутеров страны. Атаки хакера, в основном, совершались автоматически – он регулярно запускал скрипты, определяющие, какие системы еще остались онлайн, и атаковал их снова.

Американский киберспециалист отмечает, что обычное население КНДР не пострадало, поскольку большинство пользователей в стране отключены от внешней сети. Они могут использовать только внутреннее подключение. Целью хакера было правительство Северной Кореи, которому подконтрольны все три десятка сайтов страны.

Напомним, в Европе хакеры атаковали крупные нефтяные терминалы. Злоумышленники использовали вирус-вымогатель Black Cat (Черная кошка), который связывают с Россией.

Ранее Фокус рассказал о том, как хакеры взломали крупную криптобиржу Coinbase и обокрали 6 тысяч пользователей. Уязвимость позволила обойти систему идентификации и вывести деньги.