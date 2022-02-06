Усі три десятки: американський хакер "поклав" сайти Північної Кореї

Як розповів кіберфахівець, його розлютила спроба північнокорейських програмістів вкрасти дані з його комп'ютера.

За останні кілька тижнів у Північній Кореї було відключено всі сайти країни, яких налічується загалом близько трьох десятків. Відповідальність за кібератаки взяв американський хакер, відомий як P4x, повідомляє Independent.

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Минулого року, заявив хакер, він на собі відчув, що означає бути жертвою кібертерористів — його комп'ютер атакували з Північної Кореї. Варто зазначити, що в січні 2021 року в Америці дійсно пройшла низка атак хакерів, націлених на фахівців у сфері цифрової безпеки. Вважається, що їх ініціатором була Північна Корея.

P4x зазначив, що йому вдалося вчасно ідентифікувати та нівелювати загрозу, тому його дані не постраждали. Проте ситуація зачепила професійне самолюбство хакера і він вирішив помститися.

За словами P4x, він знайшов багато невиправлених уразливостей у північнокорейських системах. Помилки не були унікальними, проте їх ніхто не поспішав фіксувати, каже хакер, що дозволило йому самостійно зупинити роботу нечисленних серверів і роутерів країни. Атаки хакера, в основному, відбувалися автоматично — він регулярно запускав скрипти, які визначають, які системи ще залишилися онлайн, і атакував їх знову.

Американський кіберфахівець зазначає, що звичайне населення КНДР не постраждало, оскільки більшість користувачів у країні відключено від зовнішньої мережі. Вони можуть використовувати лише внутрішнє підключення. Метою хакера був уряд Північної Кореї, якому підконтрольні всі три десятки сайтів країни.

Нагадаємо, в Європі хакери атакували великі нафтові термінали. Зловмисники використали вірус-вимагач Black Cat (Чорна кішка), який пов'язують із Росією.

Раніше Фокус розповів про те, як хакери зламали велику криптобіржу Coinbase і обікрали 6 тисяч користувачів. Вразливість дозволила оминути систему ідентифікації та вивести гроші.