Хакери атакували великі нафтові термінали в Європі

За інформацією журналістів, зловмисники використали вірус-вимагач Black Cat (Чорна кішка), який пов'язують із Росією. А дії хакерів призвели до того, що танкери розвантажувалися із затримкою.

Великі нафтові термінали в європейських портах зазнали кібератаки. ІТ-системи були порушені в компаніях Oiltanking у Німеччині, SEA-Invest у Бельгії та Evos у Нідерландах, повідомляє BBC.

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Загалом постраждали десятки терміналів у всьому світі, причому компанії повідомляють, що атаки сталися у вихідні дні. Напад хакерів спричинив затримки розвантаження танкерів.

Представник брокерської фірми Riverlake із Роттердама, найбільшого вантажного порту Європи, заявив, що злом завадив розвантаженню деяких нафтових барж.

Бельгійська прокуратура заявила, що розслідує кібератаку, яка торкнулася терміналів SEA-Invest, зокрема найбільший термінал компанії в Антверпені під назвою SEA-Tank.

У Німеччині прокуратура також заявила, що розслідує кібератаку на нафтові об'єкти. Свою підтримку владі цієї країни запропонувало поліцейське агентство Європолу.

У понеділок Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG, яка займається зберіганням та транспортуванням нафти, автомобільного палива та інших нафтопродуктів, заявила про злом.

Деякі експерти припускають, що до атаки на Oiltanking причетна програма-вимагач, коли хакери шифрують дані та виводять комп'ютерні системи з ладу доти, доки їм не заплатять викуп.

У травні минулого року атака програми-здирника на американського постачальника нафти Colonial Pipeline призвела до скорочення поставок у США та в кількох штатах оголосили надзвичайний стан.

Німецька компанія Mabanaft також оголосила про злом.

Як повідомляють західні ЗМІ, у початковому звіті німецьких служб безпеки вірус-вимагач BlackCat ("Чорна кішка") вказується як інструмент, використаний у кібератаці в Німеччині.

BlackCat з'явився в середині листопада 2021 року як програмний інструмент, що дозволяє хакерам захопити контроль над цільовими системами, і швидко набув популярності завдяки своїй витонченості та інноваціям.

За даними американської компанії з кібербезпеки PaloAlto, BlackCat має додаткову перевагу, що полягає в тому, що він більш прибутковий, ніж його конкуренти, для хакерів, які його використовують — інші платформи здирників зазвичай беруть вищу комісію.

Експерти також зазначають, що програмісти BlackCat використовують російську мову, але ця підказка може ввести в оману, оскільки хакери часто залишають хибні підказки, щоби замести сліди.

У недавніх атаках програм-здирників на цілі у США та інших західних країнах звинувачують російськомовні хакерські групи або ті, що діють з території Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що хакери вкрали криптовалюти Ethereum на $325 млн. Крадіжка стала наймасштабнішою у 2022 році і увійшла до п'ятірки найбільших викрадень крипти за всю історію.