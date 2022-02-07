Украинские тинейджеры от 14 лет и старше могут получить 1000 грн за вакцинацию
Кроме того, теперь деньги от є-Підтримка можно будет потратить на образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары и канцтовары.
С 7 февраля 2022 года получить деньги за вакцинацию смогут украинцы от 14-ти лет. Об этом в своем телеграм-канале написал министр Михаил Федоров, сообщает Фокус.
"Мы разработали уникальную программу, которую можно трансформировать под нужды украинцев", — заявил чиновник.
Он также добавил, что на сегодняшний день в рамках є-Підтримка было подано более 8,2 млн заявок, оформлено 9,3 млн карт и потрачено 2,5 млрд гривен.
Согласно сообщению Минцифры, чтобы получить деньги за вакцинацию, необходимо:
- открыть карту е-Поддержки в одном из банков-партнеров,
- подать заявку в приложении "Дія" — нажать Услуги — е-Поддержка — Получить помощь.
Как получить 1000 гривен е-Поддержки узнаете, перейдя по этой ссылке.
"Кроме этого, расширился и перечень подпадающих под проект бизнесов", — говорится на Facebook-странице ведомства.
Теперь деньги можно будет потратить на:
- образовательные курсы для себя или своего ребенка,
- спортивные товары,
- канцтовары.
Напомним, с 24 января средства можно тратить на лекарства украинцам от 60 лет. "За это время уже потратили около 200 млн грн", — говорится в сообщении министерства.
Ранее мы сообщали о том, что эксперты по кибербезопасности опубликовали документ, в котором систематизировали недочеты в работе и архитектуре приложения "Дія".
Фокус направил официальный запрос на предоставление информации в Министерство цифровой трансформации Украины и ГП "Дія". Нам пообещали дать ответ в течение пяти рабочих дней. Следите за нашими новостями.