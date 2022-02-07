Украинские тинейджеры от 14 лет и старше могут получить 1000 грн за вакцинацию

Кроме того, теперь деньги от є-Підтримка можно будет потратить на образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары и канцтовары.

С 7 февраля 2022 года получить деньги за вакцинацию смогут украинцы от 14-ти лет. Об этом в своем телеграм-канале написал министр Михаил Федоров, сообщает Фокус.

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"Мы разработали уникальную программу, которую можно трансформировать под нужды украинцев", — заявил чиновник.

Он также добавил, что на сегодняшний день в рамках є-Підтримка было подано более 8,2 млн заявок, оформлено 9,3 млн карт и потрачено 2,5 млрд гривен.

Согласно сообщению Минцифры, чтобы получить деньги за вакцинацию, необходимо:

открыть карту е-Поддержки в одном из банков-партнеров, подать заявку в приложении "Дія" — нажать Услуги — е-Поддержка — Получить помощь.

Как получить 1000 гривен е-Поддержки узнаете, перейдя по этой ссылке.

"Кроме этого, расширился и перечень подпадающих под проект бизнесов", — говорится на Facebook-странице ведомства.

Теперь деньги можно будет потратить на:

образовательные курсы для себя или своего ребенка,

спортивные товары,

канцтовары.

Напомним, с 24 января средства можно тратить на лекарства украинцам от 60 лет. "За это время уже потратили около 200 млн грн", — говорится в сообщении министерства.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты по кибербезопасности опубликовали документ, в котором систематизировали недочеты в работе и архитектуре приложения "Дія".

Фокус направил официальный запрос на предоставление информации в Министерство цифровой трансформации Украины и ГП "Дія". Нам пообещали дать ответ в течение пяти рабочих дней. Следите за нашими новостями.