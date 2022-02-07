Українські тінейджери від 14 років і старше можуть отримати 1000 грн за вакцинацію

Крім того, тепер гроші від є-підтримки можна буде витратити на освітні курси для себе чи своєї дитини, спортивні товари та канцтовари.

З 7 лютого 2022 року отримати гроші за вакцинацію зможуть українці від 14 років. Про це у своєму телеграм-каналі написав Міністр Міністр Федоров, повідомляє Фокус.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми розробили унікальну програму, яку можна трансформувати під потреби українців", — заявив чиновник.

Він також додав, що на сьогодні у межах є-Підтримка було подано понад 8,2 млн заявок, оформлено 9,3 млн карт та витрачено 2,5 млрд гривень.

Згідно з повідомленням Мінцифри, щоб отримати гроші за вакцинацію, необхідно:

відкрити карту є-підтримки в одному з банків-партнерів, подати заявку у додатку "Дія" — натиснути Послуги — є-Підтримка — Отримати допомогу.

Як отримати 1000 гривень є-підтримки дізнаєтеся, перейшовши за цим посиланням.

"Крім цього, розширився і перелік бізнесів, що підпадають під проєкт", — йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Тепер гроші можна буде витратити на:

освітні курси для себе або своєї дитини,

спортивні товари,

канцтовари.

Нагадаємо, із 24 січня кошти можна витрачати на ліки українцям від 60 років. "За цей час уже витратили близько 200 млн. грн.", — йдеться в повідомленні міністерства.

Раніше ми повідомляли про те, що експерти з кібербезпеки опублікували документ, в якому систематизували недоліки в роботі та архітектурі програми "Дія".

Фокус направив офіційний запит на надання інформації до Міністерства цифрової трансформації України та ДП "Дія". Нам пообіцяли дати відповідь упродовж п'яти робочих днів. Слідкуйте за нашими новинами.