Наворовали на $25 млрд: аналитики оценили общее состояние криптопреступников

Криптовалюты и блокчейн-технологии не являются инструментами для совершения идеальных преступлений, — правоохранители все чаще ловят злоумышленников и возвращают потерпевшим деньги, уверены в Chainalysis.

Преступники удерживают на своих кошельках криптовалюту на общую сумму более $25 млрд. Такое исследование представила аналитическая компания Chainalysіs.

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Как показывает статистика, за последний год общий баланс преступников за счет незаконной деятельности увеличился с $4 млрд до $11 млрд. По состоянию на конец 2021 года украденные средства составляют 93% всех преступных доходов, сумму оценили в $9,8 млрд, на втором месте рынок даркнета — $448 млн, потом идет мошенничество — $192 млн, мошеннические магазины — $66 млн и программы-вымогатели — $30 млн.

[ + – ] Баланс криптопреступников на конец 2021 года Фото: Chainalysis

В течение года, с декабря 2020-го по декабрь 2021 года, балансы преступников заметно колебались от минимума в $6,6 млрд в июле до максимума в $14,8 млрд в октябре. Это свидетельствует о различных перемещениях активов с кошелька на кошелек.

Значительное падение баланса в феврале 2022 года аналитики связывают с изъятием Министерством юстиции США биткоинов на сумму $3,6 млрд, украденных в результате взлома Bitfinex в 2016 году. После ареста криминальные балансы составляют примерно $5 млрд по состоянию на 9 февраля 2022 года. Дольше всех криптовалюту хранят продавцы и администраторы ресурсов в даркнете, а быстрее всех от нее избавляются киберворы.

В случае с кражей средств, большая их часть удерживается на кошельках с огромным балансом. В целом же среднее время удержания в 2021 году сократилось минимум на 75% во всех сферах. Операторы вирусов-вымогателей хранят украденные деньги в среднем не более 65-ти дней из-за риска быть пойманными правоохранителями.

[ + – ] Среднее время хранения криптовалюты преступниками Фото: Chainalysis

Аналитики изучили состояние криминальных "китов" — преступников, завладевших криптовалютой на сумму более $1 млн, 10% которой поступили с незаконных адресов. Chainalysis выявила 4068 таких адресов, накопивших суммарно более $25 млрд.

Как оказалось, преступники составляют 3,7% всех криптовалютных "китов" с состоянием от $1 млн и больше. Отмечается, что балансы криминальных "китов" могут включать в себя и частные сбережения, поэтому не включаются в общий баланс преступников, упомянутый выше. Как установили исследователи, средства, составляющие общий баланс 1361 криминального "кита", располагаются на незаконных адресах, при этом источники этих средств более разнообразны, чем у других преступников.

"Интересная картина возникает, когда мы анализируем общий баланс средств, имеющих незаконное происхождение и принадлежащих всем криминальным "китам". Мы пришли к выводу, что большинство "китов" получили либо относительно небольшую, либо чрезвычайно большую долю своего баланса с незаконных адресов", — подчеркнули авторы исследования.

[ + – ] Большинство криптопреступников удерживают средства на незаконных адресах Фото: Chainalysis

Chainalysіs пишет, что за последний год правоохранители стали чаще изымать криптовалюту у преступников. Вот наиболее яркие примеры:

Минюст США арестовал криптовалюту на сумму $2,3 млн у хакеров DarkSide, ответственных за атаку на Colonial Pipeline;

Налоговое управление США в 2021 году изъяло криптовалюту на сумму более $3,5 млн;

Полиция Лондона изъяла у подозреваемого в отмывании денег крупнейшую в Великобритании сумму в криптовалюте — 180 млн фунтов стерлингов;

В феврале 2022 года, Минюст США арестовал биткоины на сумму $3,6 млрд, связанные со взломом Bitfinex в 2016 году.

"Эти истории важны не только потому, что они позволяют получить финансовую компенсацию жертвам преступлений, связанных с криптовалютой, но и потому, что они опровергают мнение о том, что криптовалюта — это не отслеживаемый и не подлежащий изъятию актив, идеально подходящий для совершения преступления. Если киберпреступники узнают, что правоохранительные органы способны конфисковать их криптовалюту, это может снизить их стимул использовать ее в будущем", — подчеркнула Chainalysіs.

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