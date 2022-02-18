Накрали на $25 млрд: аналітики оцінили загальні статки криптозлочинців

Криптовалюти та блокчейн-технології не є інструментами, щоб скоїти ідеальні злочини, — правоохоронці все частіше ловлять зловмисників та повертають потерпілим гроші, впевнені у Chainalysis.

Злочинці зберігають у своїх гаманцях криптовалюту на загальну суму понад $25 млрд. Таке дослідження представила аналітична компанія Chainalysis.

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Як показує статистика, за останній рік загальний баланс злочинців через незаконну діяльність збільшився з $4 млрд до $11 млрд. Станом на кінець 2021 року вкрадені кошти становлять 93% усіх злочинних доходів, суму оцінили у $9,8 млрд, на другому місці ринок даркнету — $448 млн, потім йде шахрайство — $192 млн, шахрайські магазини — $66 млн та програми-здирники — $30 млн.

[ + – ] Баланс криптопорушників на кінець 2021 року Фото: Chainalysis

Протягом року, з грудня 2020-го по грудень 2021 року, баланси злочинців помітно коливалися від мінімуму $6,6 млрд у липні до максимуму $14,8 млрд у жовтні. Це говорить про різні переміщення активів із гаманця на гаманець.

Значне падіння балансу в лютому 2022 року аналітики пов'язують із вилученням Міністерством юстиції США біткоїнів на суму $3,6 млрд, вкрадених внаслідок злому Bitfinex у 2016 році. Після арешту кримінальні баланси становлять приблизно $5 млрд станом на 9 лютого 2022 року. Найдовше криптовалюту зберігають продавці та адміністратори ресурсів у даркнеті, а найшвидше від неї позбавляються кіберзлодії.

Що стосується крадіжки коштів, більшу частину з них зберігають у гаманцях з великим балансом. Загалом середній час зберігання у 2021 році скоротився мінімум на 75% у всіх сферах. Оператори вірусів-здирників зберігають вкрадені гроші в середньому не більше 65 днів через ризик, що їх спіймають правоохоронці.

[ + – ] Середній час зберігання криптовалюти злочинцями Фото: Chainalysis

Аналітики вивчили статки кримінальних "китів" — злочинців, які заволоділи криптовалютою на суму понад $1 млн, 10% якої надійшли з незаконних адрес. Chainalysis виявила 4 068 таких адрес, що накопичили сумарно понад $25 млрд.

Як виявилося, злочинці становлять 3,7% усіх криптовалютних "китів" зі статками від $1 млн і більше. Зазначають, що баланси кримінальних "китів" можуть охоплювати й приватні заощадження, тому не включаються в загальний баланс злочинців, згаданий вище. Як встановили дослідники, кошти, що становлять загальний баланс 1 361 кримінального "кита", знаходяться на незаконних адресах, водночас джерела цих засобів різноманітніші, ніж в інших злочинців.

"Цікава картина вимальовується, коли ми аналізуємо загальний баланс коштів, що мають незаконне походження і належать усім кримінальним "китам". Ми дійшли висновку, що більшість "китів" отримали або відносно невелику, або надзвичайно велику частку свого балансу з незаконних адрес", — наголосили автори дослідження.

[ + – ] Більшість криптопорушників зберігають кошти на незаконних адресах Фото: Chainalysis

Chainalysis пише, що за останній рік правоохоронці стали частіше вилучати криптовалюту в злочинців. Ось найяскравіші приклади:

Мін'юст США заарештував криптовалюту на суму $2,3 млн у хакерів DarkSide, відповідальних за атаку на Colonial Pipeline ;

Податкове управління США у 2021 році вилучило криптовалюту на суму понад $3,5 млн;

Поліція Лондона вилучила в підозрюваного у відмиванні грошей найбільшу у Великій Британії суму в криптовалюті — 180 млн фунтів стерлінгів;

У лютому 2022 року Мін'юст США заарештував біткоїни на суму $3,6 млрд, пов'язані зі зломом Bitfinex у 2016 році.

"Ці історії важливі не тільки тому, що вони дозволяють отримати фінансову компенсацію жертвам злочинів, пов'язаних з криптовалютою, але й тому, що вони спростовують думку про те, що криптовалюта — це актив, який не відстежують і який не підлягає вилученню, ідеально підходить для скоєння злочину. Якщо кіберзлочинці дізнаються, що правоохоронні органи здатні конфіскувати їхню криптовалюту, це може знизити їх стимул використовувати її в майбутньому", — підкреслила Chainalysis.

Раніше писали, як хакери вкрали криптовалюти Ethereum на $325 млн. Вони користувалися вразливістю, яку розробники випадково розкрили, але не встигли виправити.