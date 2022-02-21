Скрутили в трубочку: ученые создали самую маленькую батарейку в мире

Батарея нового типа может питать самые маленькие микрочипы, используемые в робототехнике и медицинских датчиках.

Ученые Хемницкого технического университета в Германии вывели миниатюризацию электроники на новый уровень, применив необычный способ уменьшения батарей. Идею исследователи почерпнули в кулинарии, сообщает New Atlas.

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Ученые назвали инновационную технологию Swiss-Roll, объяснив, что были вдохновлены формой бисквитного рулета. Исследователи наслаивали полоски из полимерных, металлических и диэлектрических материалов на натянутую поверхность пластины, а после скрутили ее в трубочку: комплектующие свернулись подобно бисквитному рулету с джемом.

Размер такой батарейки — меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, при этом ее минимальная плотность энергии составляет 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр. Наиболее широкое применение, по мнению ученых, батарея сможет получить в медицинской сфере — для питания биосовместимых датчиков в человеческом теле. Эти датчики используются для отслеживания уровня кислорода в тканях, наблюдения за восстановлением пациентов после операций, мониторингом работы жизненно важных органов.

[ + – ] Новая батарейка сможет питать мельчайшие из компьютерных чипов в течение примерно 10 часов

Кроме того, новая батарейка сможет питать мельчайшие из компьютерных чипов в течение примерно 10 часов, что поможет в работе роботизированных систем и сфере сверхгибкой электроники.

Стоит отметить, что ученые полны оптимизма — они намерены улучшить и доработать свое изобретение.

"Эта технология обладает огромным потенциалом, и в будущем мы сможем создать гораздо более мощные микробатареи", — сказал профессор Оливер Шмидт, руководивший исследованием.

Напомним, ученые случайно увеличили емкость литиевых батарей в три раза. Американские физики предлагают использовать новую технологию для аккумуляторов электрокаров и мобильных устройств.

Ранее Фокус сообщал, что южнокорейские ученые нашли способ увеличить плотность литиевых батарей на 200%. В этом им помог новый материал в виде монокристаллов марганца и никеля, который служит катодом.