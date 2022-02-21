Скрутили в трубочку: вчені створили найменшу батарейку у світі

Батарея нового типу може живити найменші мікрочипи, що використовують в робототехніці та медичних датчиках.

Вчені Хемницького технічного університету в Німеччині вивели мініатюризацію електроніки на новий рівень, застосувавши незвичайний спосіб зменшення батарей. Ідею дослідники почерпнули в кулінарії, повідомляє New Atlas.

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Вчені назвали інноваційну технологію Swiss-Roll, пояснивши, що їх надихнула форма бісквітного рулету. Дослідники нашаровували смужки з полімерних, металевих та діелектричних матеріалів на натягнуту поверхню пластини, а потім скрутили її в трубочку: частинки згорнулися, як бісквітний рулет з джемом.

Розмір такої батарейки — менший за один квадратний міліметр в поперечнику, водночас її мінімальна щільність енергії становить 100 мікроват-годин на квадратний сантиметр. Найширше застосування, на думку вчених, батарея зможе отримати в медичній сфері – для живлення біосумісних датчиків у людському тілі. Ці датчики використовують для відстеження рівня кисню в тканинах, спостереження за відновленням пацієнтів після операцій, моніторингу роботи життєво важливих органів.

[ + – ] Нова батарейка зможе живити найдрібніші з комп'ютерних чипів протягом 10 годин

Крім того, нова батарейка зможе живити найдрібніші з комп'ютерних чипів протягом приблизно 10 годин, що допоможе в роботі роботизованих систем та сфері надгнучкої електроніки.

Варто зазначити, що вчені сповнені оптимізму — вони мають намір покращити та доопрацювати свій винахід.

"Ця технологія має величезний потенціал, і в майбутньому ми зможемо створити набагато потужніші мікробатареї", — сказав професор Олівер Шмідт, який керував дослідженням.

Нагадаємо, вчені випадково збільшили місткість літієвих батарей утричі. Американські фізики пропонують використовувати нову технологію для акумуляторів електрокарів та мобільних пристроїв.

Раніше Фокус повідомляв, що південнокорейські вчені знайшли спосіб збільшити густину літієвих батарей на 200%. У цьому їм допоміг новий матеріал у вигляді монокристалів марганцю та нікелю, який є катодом.