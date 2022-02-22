Обучение в США или $1000: айтишникам предложили доработать "Дія" за награду

Участники Diia.Challenge должны усовершенствовать справочник адресов, который используется в приложении, когда пользователю необходимо выбрать адрес из выпадающего списка.

В Украине запускают первое соревнование для IT-cпециалистов в рамках проекта Diia.Challenge. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Первым вызовом для украинских айтишников (украинское гражданство — обязательное условие) станет Back-end (Back-end — программно-аппаратная часть сервиса, отвечающая за функционирование его внутренней части, — ред.). Участники должны будут дополнить справочник улиц идентификаторами районов на основе заполненных заявлений пользователей.

"Задание здесь. На очереди QA – Automation Challenge, DevOps и Design", — написал министр.

"Челлендж касается только мобильной версии "Дія". Речь идет о справочнике адресов, который используется пользователями приложения, когда им необходимо выбрать адрес из выпадающего списка по связанным объектам", — прокомментировали в ГП "Дія".

Победитель конкурса получит обучающую поездку в Кремниевую долину — район в штате Калифорния (США), где сконцентрированы крупные IT-компании и стартапы. За второе и третье места выплатят по $1000, еще по $500 обещают участникам, которые покажут хорошие, но не призовые результаты.

До 6 марта продлится первый этап челленджа, до окончания которого необходимо отправить zip-архів с выполненным заданием при помощи бота. Лучшие работы пройдут во второй этап, его проведут с 14 по 20 марта, а 21 марта организаторы объявят победителей.

Подробнее задание описано на официальном сайте челленджа. Дело в том, что сервис не везде учитывает связь между улицами и районами, и программистам нужно ее наладить. Всего перед конкурсантами поставили четыре условия:

Реализовать API-запрос создания заявления, валидируя правильность заполнения адреса согласно справочнику;

Реализовать API-запрос обновления статуса заявления;

Реализовать дополнение справочника улиц идентификаторами районов по указанной схеме;

Сделать решение масштабируемым (чтобы оно работало, независимо от объема и сложности поставленной задачи).

Для победы необходимо набрать 10 баллов, которые распределяются по критериям.

Работа под погрузкой и с большим объемом данных: 4

Корректность: 4

Качество кода: 1

Интеграционные тесты: 1

"Украинское IT-сообщество — одно из самых мощных в мире. Вы создаете продукты, изменяющие жизнь миллионов. И сегодня каждый из вас может улучшить жизнь украинцев", — отметил Михаил Федоров. — "Будем вместе с вами ломать старое, строить новое, принимать вызовы и улучшать Дію!".

Как отмечается в официальном Телеграм-канале, организовать Diia.Challenge помогло крупнейшее европейское IT-соревнование DEV Challenge, главным партнером выступил "Альфа-Банк". Проект осуществляется при поддержке программы EGAP, финансируемой Швейцарией и реализуемой Фондом "Восточная Европа".

Ранее эксперты рассказали, что результаты опросов в "Дія" можно легко подделать. По словам специалистов, современные технические средства позволяют деанонимизировать "обезличенные" данные, хотя Минцифры обещают надежную защиту.