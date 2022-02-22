Навчання в США або $1 000: айтішникам запропонували допрацювати "Дія" за нагороду

Учасники Diia.Challenge повинні вдосконалити довідник адрес, який використовується в додатку, коли користувачеві необхідно вибрати адресу зі списку.

В Україні запускають перше змагання для IT-фахівців у межах проєкту Diia.Challenge. Про це у своєму телеграм-каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Першим викликом для українських айтішників (українське громадянство — обов'язкова умова) стане Back-end (Back-end — програмно-апаратна частина сервісу, яка відповідає за функціонування його внутрішньої частини, — ред.). Учасники мають доповнити довідник вулиць ідентифікаторами районів на основі заповнених заяв користувачів.

"Завдання тут. На черзі QA — Automation Challenge, DevOps і Design", — написав міністр.

"Челендж стосується тільки мобільної версії "Дія". Йдеться про довідник адрес, який використовується користувачами програми, коли їм необхідно вибрати адресу зі списку, що випадає, пов'язаних об'єктів", — прокоментували в ДП "Дія".

Переможець конкурсу отримає поїздку в Кремнієву долину — район у штаті Каліфорнія (США), де сконцентровані великі IT-компанії та стартапи. За друге та третє місця виплатять по $1 000, ще по $500 обіцяють учасникам, які покажуть хороші, але не призові результати.

До 6 березня триватиме перший етап челенджу, до закінчення якого необхідно відправити zip-архів із виконаним завданням за допомогою бота. Найкращі роботи пройдуть у другий етап, його проведуть з 14 до 20 березня, а 21 березня організатори оголосять переможців.

Докладніше завдання описано на офіційному сайті челенджу. Справа в тому, що сервіс не скрізь враховує зв'язок між вулицями та районами, і програмістам потрібно його налагодити. Загалом перед конкурсантами поставили чотири умови:

реалізувати API-запит створення заяви, валідуючи правильність заповнення адреси згідно з довідником;

реалізувати API-запит на оновлення статусу заяви;

реалізувати доповнення довідника вулиць ідентифікаторами районів за вказаною схемою;

зробити рішення масштабованим (щоб воно працювало, незалежно від обсягу та складності поставленого завдання).

Для перемоги необхідно набрати 10 балів, що розподіляються за критеріями:

робота під навантаженням і з великим обсягом даних: 4;

коректність: 4;

якість коду: 1;

інтеграційні тести: 1.

"Українська IT-спільнота — одна з найпотужніших у світі. Ви створюєте продукти, що змінюють життя мільйонів. І сьогодні кожен із вас може покращити життя українців", — зазначив Михайло Федоров. — "Будемо разом із вами ламати старе, будувати нове, приймати виклики та покращувати Дію!".

Як зазначається в офіційному Телеграм-каналі, організувати Diia.Challenge допомогло найбільше європейське IT-змагання DEV Challenge, головним партнером став Альфа-Банк. Проєкт здійснюється за підтримки програми EGAP, що фінансується Швейцарією і реалізується Фондом "Східна Європа".

Раніше експерти розповіли, що результати опитувань у "Дія" можна легко підробити. За словами фахівців, сучасні технічні засоби дозволяють деанонімізувати "знеособлені" дані, хоча Мінцифри обіцяють надійний захист.